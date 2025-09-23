Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Udinese-Palermo e Cagliari-Frosinone: orario e canale

La Coppa Italia torna in campo con il primo turno dei sedicesimi di finale: a che ora si giocano le partite e dove vederle in diretta tv e in streaming.

La Coppa Italia tornerà in scena con il secondo turno che equivale ai sedicesimi di finale. In attesa di vedere tutte le big in azione (che entreranno soltanto dagli ottavi) le squadre partecipanti si sfidano per proseguire il cammino nel tabellone. Oggi in campo la prima tranche con Udinese-Palermo e Cagliari-Frosinone che occuperanno i due slot del pomeriggio in attesa del big match delle ore 21:00 tra Milan e Lecce. Tutte le partite saranno visibili in chiaro sui canali Mediaset e anche in streaming in modo del tutto gratuito. Il cerchio si restringe e le squadre provenienti dalla Serie B hanno ancora un'occasione per poter avanzare come sorprese della competizione dato che si tratta di una gara secca.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di martedì: gli orari TV

Il primo turno dei sedicesimi si giocherà martedì ed è diviso come sempre in diversi slot, con la partita del Milan contro il Lecce riservata come gran finale. I primi a scendere in campo saranno Cagliari e Frosinone, con calcio d'inizio previsto per le ore 17:00. A seguire invece sarà il turno di Udinese-Palermo che invece comincerà alle 18:30. Il programma delle gare di oggi:

Ore 17:00 – Cagliari-Frosinone (Canale 20)

Ore 18:30 – Udinese-Palermo (Italia 1)

Dove vedere Cagliari-Frosinone in diretta TV: gli orari

Saranno loro i primi a scendere in campo nel martedì di Coppa Italia, inaugurato dai sardi che ospiteranno i ciociari alle ore 17:00. La prima partita del turno sarà visibile in diretta TV in chiaro sul canale 20, ma si potrà seguire anche in streaming gratuitamente collegandosi al sito Sportmediaset.it.

Udinese-Palermo, dove vederla anche in diretta streaming

A seguire l'attenzione si sposterà tutta in Friuli dove alle 18:30 l'Udinese ospiterà il Palermo. Anche in questo caso ci sarà la trasmissione in TV in chiaro, con la diretta offerta da Italia 1. Per lo streaming invece, sempre in forma gratuita, si potrà accedere a Mediaset Infinity e selezionare l'evento desiderato.