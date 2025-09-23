Calcio
video suggerito
video suggerito

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Udinese-Palermo e Cagliari-Frosinone: orario e canale

La Coppa Italia torna in campo con il primo turno dei sedicesimi di finale: a che ora si giocano le partite e dove vederle in diretta tv e in streaming.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Coppa Italia tornerà in scena con il secondo turno che equivale ai sedicesimi di finale. In attesa di vedere tutte le big in azione (che entreranno soltanto dagli ottavi) le squadre partecipanti si sfidano per proseguire il cammino nel tabellone. Oggi in campo la prima tranche con Udinese-Palermo e Cagliari-Frosinone che occuperanno i due slot del pomeriggio in attesa del big match delle ore 21:00 tra Milan e Lecce. Tutte le partite saranno visibili in chiaro sui canali Mediaset e anche in streaming in modo del tutto gratuito. Il cerchio si restringe e le squadre provenienti dalla Serie B hanno ancora un'occasione per poter avanzare come sorprese della competizione dato che si tratta di una gara secca.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di martedì: gli orari TV

Il primo turno dei sedicesimi si giocherà martedì ed è diviso come sempre in diversi slot, con la partita del Milan contro il Lecce riservata come gran finale. I primi a scendere in campo saranno Cagliari e Frosinone, con calcio d'inizio previsto per le ore 17:00. A seguire invece sarà il turno di Udinese-Palermo che invece comincerà alle 18:30. Il programma delle gare di oggi:

  • Ore 17:00 – Cagliari-Frosinone (Canale 20)
  • Ore 18:30 – Udinese-Palermo (Italia 1)

Dove vedere Cagliari-Frosinone in diretta TV: gli orari

Saranno loro i primi a scendere in campo nel martedì di Coppa Italia, inaugurato dai sardi che ospiteranno i ciociari alle ore 17:00. La prima partita del turno sarà visibile in diretta TV in chiaro sul canale 20, ma si potrà seguire anche in streaming gratuitamente collegandosi al sito Sportmediaset.it.

Leggi anche
Milan-Lecce di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Udinese-Palermo, dove vederla anche in diretta streaming

A seguire l'attenzione si sposterà tutta in Friuli dove alle 18:30 l'Udinese ospiterà il Palermo. Anche in questo caso ci sarà la trasmissione in TV in chiaro, con la diretta offerta da Italia 1. Per lo streaming invece, sempre in forma gratuita, si potrà accedere a Mediaset Infinity e selezionare l'evento desiderato.

Calcio
Coppa Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Il Napoli batte il Pisa, prende i punti e scappa in testa. Ma quanta sofferenza per errori banali
Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli: "Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni"
Perché l'arbitro non ha dato rigore al Pisa nonostante il fallo evidente di De Bruyne su Leris
Max è pessimista sul ritorno in campo di Leao: rischia di non giocare contro il Napoli
La TV americana esalta Allegri al Milan: "È esattamente ciò di cui avevano bisogno"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views