Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Torino-Cosenza e Parma-Palermo in diretta e streaming: gli orari

A cura di Fabrizio Rinelli

Terza giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia in programma oggi, domenica 11 agosto. Dopo le partite di venerdì e sabato altre quattro squadre di Serie A scenderanno in campo contro altrettante compagini che però militano nel campionato di Serie B. Quattro sfide che prenderanno il via a partire dalle ore 18:30. Al Tardini di Parma si sfidano i ducali protagonisti dell'ultima promozione in massima serie contro il Palermo di Dionisi. L'ex tecnico del Sassuolo sarà alla guida dei rosanero a partire dalla stagione 2024/2025 dopo l'esonero in neroverde.

Alle 19 invece al Rigamonti di Brescia scenderanno in campo i padroni di casa contro il Venezia. L'altra neopromossa, i lagunari, allenati da Eusebio Di Francesco, saranno dunque chiamata a sfidare i lombardi in un match molto interessante. Alle 20:45 poi a Marassi l'ambiziosa Sampdoria di Pirlo guidata in attacco da Coda e Tutino sfiderà un'altra ambiziosa compagine come il Como di Belotti, Reina e Varane. Chiude il programma di giornata Torino-Cosenza alle 21:15. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partita in diretta tv e streaming

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite della terza giornata dei trentaduesimi della Coppa Italia:

18:00 Brescia-Venezia (Canale 20)

18:30 Parma-Palermo (Italia 1)

20:45 Sampdoria-Como (Canale 20)

21:15 Torino-Cosenza (Italia 1)

Dove vedere Torino-Cosenza in diretta TV e streaming

Torino-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv sulle reti Mediaset in chiaro su Italia 1. La partita tra la squadra di Vanoli e quella calabrese sarà inoltre disponibile anche in streaming gratis su MediasetPlay. La formula del torneo prevede che si giochi una secca.

Parma-Palermo in chiaro su Canale 20, dove vederla in TV

La terza giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia vedrà anche la sfida Parma-Palermo alle 18:30. Il match del Tardini sarà invece trasmesso in diretta tv e in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre. Anche in questo caso la possibilità di assistere alla sfida in streaming attraverso MediasetPlay.