video suggerito

Coppa Italia, dove vedere Napoli-Palermo e Monza-Brescia oggi in TV: orario e canale Il programma dei sedicesimi di Coppa Italia si conclude oggi con le ultime due partita: Napoli-Palermo e Monza-Brescia. In palio c’è un posto negli ottavi. Qui tutte le informazioni su dove vedere le due partite in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma dei sedicesimi di Coppa Italia si conclude oggi con le ultime due partita: Napoli-Palermo e Monza-Brescia. In palio c'è un posto negli ottavi che si disputeranno tra il 4 e il 18 dicembre e che vedranno entrare in scena le altre big del calcio italiano come Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. La squadra di Antonio Conte affronterà al Maradona i rosanero allenati da Alessio Dionisi. Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo aver superato, non senza correre rischi, il Modena. Il 4-3 finale è arrivato infatti soltanto al termine dei calci di rigore.

Dall'altra parte invece i siciliani puntano chiaramente al colpaccio dopo aver superato il Parma 1-0 al Tardini nel turno precedente. Oltre alla sfida del Maradona dunque, si giocherà anche la sfida tutta lombarda tra il Monza di Nesta e il Brescia di Rolando Maran. I brianzoli, dopo il ko interno in campionato contro il Bologna, puntano ad andare avanti dopo aver battuto il Sudtirol ai calci di rigore. Le Rondinelle invece nel turno precedente hanno avuto la meglio sul Venezia. Qui tutte le informazioni su dove vedere le due partite in diretta tv e streaming.

Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite dell'ultima giornata dei sedicesimi di Coppa Italia:

18:30 Monza-Brescia (Canale 20)

(Canale 20) 21:00 Napoli-Palermo (Italia 1)

Dove vedere Monza-Brescia in diretta TV e streaming: le formazioni

La sfida Monza-Brescia in programma alle ore 18:30 sarà disponibile in diretta tv e in chiaro sui canali Mediaset, nello specifico la sfida dell'UPower Stadium si potrà vedere sul Canale 20 del digitale terrestre. Tutti i tifosi avranno inoltre la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming su MediasetPlay. Chi vince affronterà il Bologna nel prossimo turno del torneo.

Ecco le probabili formazioni di Monza e Brescia:

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; D'Ambrosio, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Forson, Caprari; Maric. All. Nesta.

Brescia (3-5-2): Andrenacci; Calvani, Cistana, Papetti; Dickmann, Bjarnason, Verreth, Besaggio, Nuamah; Borrelli, Bianchi. All. Maran.

Napoli-Palermo in chiaro su Italia 1, dove vederla in TV e probabili formazioni

Napoli-Palermo è invece la sfida delle 21:00 che chiuderà definitivamente il programma dei sedicesimi. Mediaset manderà in onda in diretta tv e in chiaro la partita su Italia 1. Anche in questo caso i tifosi potranno vedere la sfida del Maradona anche in diretta streaming sempre su MediasetPlay. La vincente affronterà la Lazio agli ottavi di finale.

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Palermo per la sfida di Coppa Italia:

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. Allenatore: Antonio Conte.

Palermo (4-3-3): Sirigu; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Pierozzi; Segre, Gomes, Vasic; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Alessio Dionisi.