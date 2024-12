video suggerito

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Milan-Sassuolo e Bologna-Monza in diretta e streaming: gli orari Il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025 si apre oggi con Milan-Sassuolo e Bologna-Monza. Qui tutte le informazioni su dove vedere le due partite in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025 si apre oggi con due partite: alle ore 18:30 scenderanno in campo Bologna-Monza e alle 21:00 il Milan sfiderà il Sassuolo. Le partite verrano trasmesse in diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.

I rossoneri di Paulo Fonseca trovano il Sassuolo di Fabio Grosso, che nel turno precedente ha vinto 2-0 in casa del Lecce. Il Diavolo lo scorso anno è stato eliminato a domicilio dall'Atalanta ai quarti e vuole provare ad arrivare in fondo al torneo dopo diversi anni. Sarà il secondo confronto tra Milan e Sassuolo in Coppa Italia: nell'unico precedente, disputato nel gennaio 2015, i rossoneri avevano avuto la meglio per 2-1 grazie ai gol di Pazzini e De Jong.

Nel pomeriggio il Bologna di Vincenzo Italiano se la vedrà con il Monza di Alessandro Nesta, che si è qualificato agli ottavi battendo per 3-1 il Brescia in uno dei tanti derby lombardi. La vincente di questa contesa se la vedrà con chi supererà il turno tra Atalanta e Cesena.

Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite della prima giornata degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025.

18:30 Bologna-Monza

21:00 Milan-Sassuolo

Bologna-Monza, dove vederla in TV e streaming

Bologna e Monza si sfideranno allo stadio Renato Dall'Ara con fischio d'inizio alle ore 18.30 con diretta TV su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e il commento di Giancarlo Camolese.

Milan-Sassuolo in chiaro su Italia 1, le probabili formazioni

Il Milan di Fonseca scende in campo col Sassuolo alle ore 21 e la partita che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si potrà vedere in diretta TV su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it. La telecronaca sarà di Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero. Chi supererà il turno se la vedrà con la vincente di Roma-Sampdoria. Questo le probabili formazioni della sfida di San Siro:

MILAN (4-2-3-1) – Sportiello; Calabria, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Musah; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. All.: Grosso.