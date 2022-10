Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Genoa-Spal e Torino-Cittadella su Canale 20 Il programma delle partite di Coppa Italia di martedì 18 ottobre vedrà in campo il Torino alle 21:00 contro il Cittadella e alle 18.00 si affronteranno Genoa e SPAL. Tutte le info per la diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Martedì 18 ottobre 2022: le partite di Coppa Italia in programma in TV e in diretta streaming. Si giocano le prime due gare valide per i sedicesimi di finale: in attesa delle big, che entreranno in gioco dagli ottavi del tabellone, scendono in campo alcuni club di Serie A. Sono due i match in calendario oggi ed entrambi saranno visibili in TV in chiaro su Mediaset, su Canale 20 o Italia 1 e in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.

Ad aprire questo turno del ‘torneo della Coccarda' ci sarà la sfida tra Genoa e SPAL, che si affronteranno alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Genova: i liguri hanno battuto 3-2 il Benevento ai trentaduesimi mentre gli estensi, che ora hanno Daniele De Rossi al timone; hanno vinto in casa dell'Empoli dopo i tempi supplementari. Alle ore 21:00 il Torino di Ivan Juric, che viene dalla sconfitta nel derby con la Juventus e nel turno precedente ha eliminato il Palermo; ospiterà il Cittadella, che è andata a prendersi il pass per i sedicesimi in casa del Lecce.

Le partite di Coppa Italia oggi in TV e streaming

Questo il programma completo delle partite di martedì 18 ottobre con gli orari e la diretta TV e streaming:

18:00 – Genoa-SPAL – Italia 1, Mediaset Infinity

21:00 – Torino-Cittadella – Canale 20, Mediaset Infinity

Dove vedere Genoa-Spal in diretta TV e in streaming

Genoa-SPAL sarà trasmessa in diretta TV in chiaro come tutte la maggior parte delle partite di questo turno di Coppa Italia. Diretta TV su Italia 1 per il match con fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Per quanto concerne la diretta streaming, basterà sintonizzarsi con dispositivi portatili e computer sulla piattaforma Mediaset Infinity e poi fare la ricerca sul canale di Italia 1.

Torino-Cittadella, dove vederla in diretta TV e in streaming

Dove vedere in TV Torino-Cittadella? La sfida di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 di Mediaset. Appuntamento alle 21:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino per un confronto trasmesso anche in streaming, sullo stesso canale, collegandosi al sito di Mediaset Infinity o tramite l'app su dispositivi mobile.