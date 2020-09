Finisce all'Adriatico di Pescara la favola del San Nicolò Notaresco. La squadra di Serie D, che aveva eliminato il Catania nel primo turno di Coppa Italia 2020/2021, ha perso ai calci di rigore per 9-8 contro il Pescara di Massimo Oddo. Il derby tutto abruzzese ha avuto bisogno dei tempi supplementari e di dieci rigori a testa per dare la vittoria alla squadra di Serie B: una gara che sembrava già scritta ha visto i Delfini andare in difficoltà contro i dilettanti e solo la vittoria dagli undici metri ha evitato pesanti critiche per l'eliminazione. Nel terzo turno i biancazzurri affronteranno il Parma di Fabio Liverani.

La gara sembrava subito incanalata con la rete del talentuoso Riccardi al minuto 24 ma la squadra di San Nicolò ha pareggiato i conti al 33′ con Banegas e nel secondo tempo è riuscita a reggere gli attacchi dei padroni di casa: ai supplementari gli ospiti sono ancora protagonisti di una prova perfetta in difesa e così si va ai rigori. Dagli undici metri ci sono voluti dieci tiri per decretare i vincitori: nei primi cinque tiri un errore per parte e dopo un errore a testa nell’ottavo giro la squadra dilettante ha pagato il decimo tiro. Del Favero para l’ultimo tiro dagli 11 metri e si fa male: esce in barella.

Nelle altre gare del pomeriggio da sottolineare la vittoria del Perugia di Fabio Caserta, che espugna il Del Duca di Ascoli per 4-1; e l'Empoli che batte fra le mura amiche il Renate: al terzo turno gli umbri affronteranno la vincente di Brescia-Trapani in programma questa sera e nella quale i siciliani non prenderanno parte per le note vicissitudini societarie incorrendo nella sconfitta a tavolino. Vincono in casa la Reggina, sul Teramo per 1-0; e il Cittadella, 3-1 sul Novara. Sconfitta inattesa per il Frosinone di Nesta, che allo Stirpe perde 3-1 con il Padova e viene eliminato.