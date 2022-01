Coppa Italia in TV oggi e stasera: Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa, orari e programma delle partite Giovedì 13 gennaio. Le partite di Coppa Italia in programma in tv e in diretta streaming. Alle 18:00 Napoli-Fiorentina, alle 21:00 Milan-Genoa. Entrambe le gare saranno trasmesse sulle reti Mediaset su Canale 5 e Italia 1.

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa sono tra i match più interessanti degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match del ‘Maradona' si giocherà oggi, giovedì 13 gennaio, a partire dalle ore 18:00. Una gara importante per gli azzurri che arrivano a questa sfida dopo aver battuto la Sampdoria all'Olimpico. Di ben altro umore invece la viola che affronterà questa gara dopo la sonora sconfitta per 4-0 in casa del Torino. Luciano Spalletti potrebbe puntare nuovamente su Petagna al centro dell'attacco mentre in difesa potrebbe vedersi Tuanzebe. Vincenzo Italiano può lanciare Saponara.

L'altra sfida di giornata, ovvero quella fra i rossoneri e i rossoblù, si giocherà sempre oggi, giovedì 13 gennaio, ma alle ore 21:00 allo stadio ‘Meazza' di San Siro. La squadra di Stefano Pioli arriva a giocarsi questa gara in un ottimo momento avendo battuto il Venezia in campionato, mentre il Genoa di Shevchenko, che ha battuto la Salernitana nel turno precedente, sta trovando grosse difficoltà in campionato, specie dopo la sconfitta con lo Spezia. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv sulle reti Mediaset e in streaming su Mediaset Play. La gara del ‘Maradona' su Italia 1, quella di ‘San Siro' su Canale 5.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in TV su Canale 5 e Italia 1: il programma

Le due sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta tv sulle reti Mediaset e in streaming su Mediaset Play, ma in due fasce orarie differenti. La sfida del ‘Maradona', con calcio d'inizio alle ore 18:00 sarà trasmessa su Italia 1 mentre il match di ‘San Siro' si giocherà alle 21:00 e sarà possibile vederlo su Canale 5. Gli azzurri proveranno a superare il turno contro un avversario non semplice, mentre i rossoneri sulla carta hanno una sfida più semplice e delicata per accedere i quarti dove Pioli poi dovrà vedersela contro la vincente della sfida tra Lazio e Udinese.

Napoli-Fiorentina ore 18.00 (Italia 1)

Milan-Genoa ore 21.00 (Canale 5)

Le prossime partite di Coppa Italia: calendario e orari TV

Le prossime partite di Coppa Italia previste dal calendario della Lega, si giocheranno invece a partire dalla prossima settimana. Si inizierà con Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria il 18 gennaio con Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli che invece saranno disputate il 19 gennaio. Il tabellone degli ottavi di finale si chiuderà con la sfida tra Roma e Lecce prevista il 20 gennaio. Tutte le gare si giocheranno in due fasce orarie: ore 17:30 e ore 21:00. Per le restanti cinque sfide sarà garantita la visione in diretta tv in chiaro delle partite sulle reti Mediaset divise tra Canale 5 e Italia 1.