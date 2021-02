Pochi sanno chi sia Thierry Njoh-Eboah, calciatore del Club Sportif Louhans-Cuiseaux, società francese dilettantistica, che milita nel Championnat de France amateur 2, quinta serie della gerarchia calcistica francese. Ma da qualche giorno non si fa che parlare di lui, non per le gesta in campo ma per una storia ai limiti dell'inverosimile: in pullman con i propri compagni per affrontare la trasferta di Coup de France, il povero Njoh-Eboah si è ritrovato da solo in autogrill, dimenticato dal resto della squadra. E' accaduto durante il viaggio di andata, verso il campo del Belfort in occasione del settimo turno della coppa nazionale, in programma lo scorso 7 febbraio 2021.

Un contrattempo che ha visto Njoh-Eboah non poter scendere in campo da titolare come spesso gli accade: accorti della sua mancanza, i dirigenti del piccolo club francese hanno dovuto noleggiare un'auto e ripartire alla volta dell'Autogrill dove il pullman aveva sostato per una pausa rinfrescante, e prelevare il proprio calciatore. Che poi ha giocato, ma solamente subentrando a gara in corso.

La ‘fantozziana' avventura è stata raccontata da Le Parisien che ha così portato alle cronache il povero Njoh-Eboah e il suo piccolo club, il Club Sportif Louhans-Cuiseaux, facendo passare in secondo piano anche l'impresa sul campo compiuta in occasione del match di Coppa. Il Louhans-Cuiseaux ha infatti battuto il Belfort in trasferta, con un perentorio 3-1 che gli ha permesso la qualificazione al turno successivo. Grazie a questa vittoria, adesso il Louhans-Cuiseaux sarà impegnato domenica 14 febbraio ancora in Coup de France, contro l'FC Fleury 91. Questa colta tra le mura amiche dello stadio di casa, lo Stade du Bram. Niente trasferte né viaggi, dunque. E per Njoh-Eboah nessuna possibilità di essere ancora una volta dimenticato in autogrill.