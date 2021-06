Il Brasile è già qualificato per i quarti di finale della Copa America 2021 ma stanotte affronterà la Colombia per il suo penultimo turno del gruppo "Zona Norte" per prendersi il primo posto artimetico del raggruppamento. La Seleçao di Tite ha battuto Venezuela e Perù con due ottime prove e ora cerca l'ultimo mattone per evitare subito uno scontro importante nel primo match nella fase a eliminazione diretta del torneo. Per la nazionale colombiana la situazione è molto diversa: dopo la vittoria all'esordio per 1-0 sull'Ecuador, con gol spettacolare di Cardona; è arrivato il pareggio contro il Venezuela e la pesante sconfitta per 2-1 col Perù che ha complicato il percorso della selezione allenata da Reinaldo Rueda.

L'ultimo incrocio tra le due nazionali risale al settembre del 2019: l'amichevole terminò con uno spettacolare 2-2, frutto delle reti Casemiro e Neymar a segno per la Seleção e una doppietta di Luis Muriel per i Cafeteros.

Copa America 2021, dove vedere Brasile-Colombia in TV e in streaming

Brasile-Colombia è in programma nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno 2021 alle ore 02.00 italiane in diretta Tv su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra la selezione di Tite e quella di Rueda si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go, Now Tv e su Eleven Sports, previa registrazione sul sito e attraverso le applicazioni scaricabili dagli store Android e iOS.

Le probabili formazioni di Brasile-Colombia in Copa America

Tite non dovrebbe cambiare il 4-2-3-1 con Firmino a fare da regista offensivo con Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison pronti a colpire. Fabinho e Fred in mediana e difesa composta da Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro.

Rueda col classico 4-4-2 con la coppia d'attacco Zapata-Borja e due ali offensive come Cuadrado e Cardona. A difesa della porta di Ospina ci saranno Mina e Murillo al centro, Medina e Tesillo sulle corsie esterne. In mezzo al campo Barrios e Uribe.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino. Allenatore: Tite.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona; Zapata, Borja. Allenatore: Rueda.

Dove si gioca la partita

La gara tra Brasile e Colombia si giocherà all'estádio Nílton Santos di Rio de Janeiro, chiamato anche Engenhão, che ospita le partite interne del Botafogo. L'impianto ha ospitato le gare di atletica delle Olimpiadi estive del 2016 e la Seleçao ha giocato per la prima volta qui per un match valido le qualificazioni ai Mondiali 2010 contro la Bolivia (0-0).

Copa America, Brasile-Colombia nel girone B

Brasile e Colombia sono state inserite nel gruppo "Zona Norte", composto anche Venezuela, Perù e Ecuador.

Classifica attuale: Brasile 6, Colombia 4, Perù 3, Venezuela 2, Ecuador 1.