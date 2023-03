“Conte vuole farsi licenziare dal Tottenham nella sosta”: sospetti clamorosi in Inghilterra In Inghilterra non è piaciuto lo sfogo di Antonio Conte dopo il pareggio del Tottenham contro il Southampton. Il tecnico degli Spurs ha alimentato alcuni sospetti clamorosi: “Vuole farsi licenziare durante la sosta”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Conte è finito nella bufera in Inghilterra dopo il clamoroso sfogo in conferenza stampa a seguito del pareggio in rimonta subito dal suo Tottenham contro il Southampton ultimo. La sensazione ora è che la sua seconda esperienza in Premier si sia conclusa. Difficile immaginare infatti che il Tottenham possa esercitare il rinnovo di altri 12 mesi sul suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Troppo pesanti le sue parole in conferenza stampa, troppo chiare e palesi le accuse a club e giocatori per pensare di poter ricucire un rapporto che sembra essersi ormai definitivamente logorato. "Continuo a vedere giocatori egoisti in campo e fuori, e questo è il nostro problema – aveva detto ieri Conte – I giocatori non giocano con il cuore… una cosa cui qui al Tottenham ci siamo abituati da tempo".

A questo punto poi Conte è andato giù pesante: "La storia del Tottenham è questa: da 20 anni non hanno mai vinto qualcosa e lo sapete perché? Secondo voi la colpa è solo della società o di tutti i tecnici che arrivano? – aggiunge Conte sorprendendo tutti in sala stampa – Fino ad ora ho cercato di nascondere la situazione, ma ormai mancano 10 partite, basta". I media inglesi stanno massacrando l'allenatore italiano bersagliato dalle critiche e dalla mancanza di rispetto nei confronti del club londinese. Su tutti, è intervenuto anche Jamie Carragher, ex capitano del Liverpool, oggi commentatore tv alla CBS e a Sky Sport: "Conte vuole essere esonerato in questa pausa per le nazionali – ha spiegato – Gli Spurs dovrebbero solo metterlo fuori e farlo stasera".

La stampa inglese non lo perdona. Il Mirror sottolinea come quel suo sfogo abbia portato i tifosi ad allontanarsi da lui. Gli inglesi sottolineano come il popolo Spurs non ami il suo stile negativo e difensivo specificando come il club si sarebbe comunque dovuto aspettare tutto questo dopo aver assunto uno dei top manager del mondo. Il carisma di Conte, i suoi sfoghi senza filtri e il suo modo di essere così diretto erano noti a tutti. "Sapevano che con Conte avrebbero avuto dei problemi" scrive ancora il Mirror che evidenzia le liti a distanza con Diego Costa al Chelsea e altri episodi che hanno caratterizzato il suo cammino da allenatore in altre realtà anche diverse da quelle inglesi. Sta di fatto che adesso il sospetto è che l'obiettivo di Conte sia proprio quello di farsi licenziare dal club sfruttando questa pausa delle nazionali.

Leggi anche Con Stellini il Tottenham vince sempre, e i tifosi gli dedicano un coro che spopola sui social

L'eliminazione della FA Cup, quella dalla Champions per mano del Milan e l'ultima umiliante rimonta in campionato, hanno compromesso il suo percorso al Tottenham. "L'allenatore ha deciso di non far partire Kane, il suo miglior giocatore, il capitano dell'Inghilterra e capocannoniere, ed è colpa del club e non sua se la squadra non vince trofei?" scrivono ancora i media inglesi sottolineando fondamentalmente lo stesso concetto. Il ragionamento di Carragher invece non fa una piega e infatti non sono esclusi ribaltoni nelle prossime ore. “La sua riflessione sul fatto che gli Spurs non vincano da molto tempo è giusto, ma non parli così del tuo club – ha chiuso Carragher – Soprattutto quando vieni pagato una fortuna da loro!".