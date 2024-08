video suggerito

Conte spiega come il Napoli si è ritrovato con il Bologna: "Prima c'erano vecchi scheletri" Dopo la vittoria del Napoli sul Bologna, Conte ha dimostrato la sua soddisfazione per il riassestamento della sua squadra reduce dal flop col Bologna.

A cura di Marco Beltrami

Umore molto diverso per Antonio Conte dopo Napoli-Bologna rispetto a 7 giorni fa. Prima vittoria da allenatore degli azzurri per il tecnico salentino che ha dichiarato dopo il 3-0 ai rossoblu di essere più soddisfatto della risposta che gli hanno dato i suoi giocatori piuttosto che per i 3 punti.

A DAZN, l'allenatore degli azzurri ha dichiarato in tal senso: "Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra contro una formazione organizzata e molto fisica, una signora squadra. Ci deve dare fiducia, autostima e far capire che uniti si può. I 3 punti sono relativi, non vincevamo da tanto tempo. Avevo chiesto ai tifosi di fare il Maradona e sono stati il 12° uomo in campo. I ragazzi hanno sfoderato una prestazione importante, andando al di là delle loro qualità in cui hanno messo cuore carattere, voglia, determinazione e aiutandosi l’un l’altro".

Non era facile anche per gli strascichi della partita del Bentegodi, ma Conte ha lavorato bene sul gruppo: "Venivamo da un secondo tempo disastroso, dove non siamo entrati e abbiamo subito tre reti che ci hanno fatto male. Forse questo cazzotto forte subito, ci ha fato un qualcosa e che se vogliamo dimenticare le cose del passato, dobbiamo stare dentro il campo al centro del ring. Dove i cazzotti si prendono e si danno, ma restando in piedi per lottare e per vedere chi resta per ultimo".

Insomma c'è un'alchimia particolare nel gruppo, anche se deve essere chiaro secondo Conte che si può fare risultato solo se si rema tutti insieme: "Come ho sempre detto, ho grande fiducia nel gruppo storico di questi ragazzi e ci lega qualcosa di indissolubile. Sono dei ragazzi perbene che si allenano tanto ed ero il primo ad essere dispiaciuto perché erano riemersi dei vecchi scheletri. È stata una settimana tosta, ma dove ci siamo compattati ancora di più dove abbiamo capito che dobbiamo essere un corpo unico e che singolarmente non si va da nessuna parte. Al di là dei miei primi tre punti con il Napoli, grandissima soddisfazione, dobbiamo portarci avanti questa gioia e soddisfazione perché è quello che poi ti fa andare oltre".