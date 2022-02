Conte preso in giro in TV dopo la sconfitta: “Con quello che ha speso per i capelli…” Brutta serata per Antonio Conte e il Tottenham, quella che ha visto gli Spurs sconfitti in casa dal Southampton. Per il tecnico leccese è arrivata poi anche una presa in giro addirittura in diretta televisiva. Risate grasse in studio…

A cura di Paolo Fiorenza

Momento non facile per Antonio Conte ed il suo Tottenham, che ha inanellato due sconfitte consecutive in Premier League – dove finora il nuovo tecnico degli Spurs era imbattuto – con conseguente discesa in classifica che ha allontanato il club londinese dalla zona Champions, anche se le partite da recuperare sono ancora tre rispetto al West Ham che occupa la quarta piazza.

Più che il settimo posto e i 4 punti che lo separano dagli Hammers, a preoccupare Conte sono gli alti e bassi di una squadra cui chiaramente al momento mancano le risorse tecniche per competere con corazzate come Manchester City, Liverpool e Chelsea. Né gli arrivi a gennaio di Kulusevski e Bentancur dalla Juventus possono essere sufficienti a colmare il gap con chi sta davanti, come detto chiaramente dallo stesso tecnico leccese. L'ultima sconfitta casalinga contro il Southampton è stata particolarmente dolorosa, sia perché incassata contro una squadra che sulla carta – ma anche in classifica – è di livello inferiore, sia perché arrivata in rimonta nel finale di partita, visto che al 79′ il Tottenham vinceva per 2-1.

Al termine del match, sotto una pioggia battente, la delusione di Conte era palpabile ed ha dovuto incassare anche una doppia presa in giro. La prima proprio dal Southampton, che ha postato un video con delle emoticon ad indicare il silenzio, facendo il verso a quanto aveva fatto il tecnico degli Spurs dopo il 2-1 per la sua squadra segnato da Son Heung-min al 70′. In quel frangente Conte si era rivolto alla panchina dei Saints portando appunto il dito vicino al naso per zittirla, conseguenza di precedenti storie tese. La musichetta di scherno e le immagini dell'allenatore pugliese attapirato a fine partita hanno completato la burla del social manager del Southampton.

Ma anche in sede di commento televisivo, negli studi di BT Sports, Conte è stato sbeffeggiato, addirittura da Joe Cole, ex colonna proprio del West Ham nonché del Chelsea e della Nazionale inglese, che ha preso la palla al balzo da una considerazione dell'altro opinionista Rio Ferdinand, che aveva detto che il tecnico degli Spurs "si sarebbe strappato i capelli" per la mancanza di continuità della sua squadra. "Ha pagato molto per quei capelli", ha piazzato la battuta Cole, facendo riferimento alla capigliatura posticcia di Conte e trascinando in una grassa risata gli altri presenti in studio. Visto l'umore della serata, non crediamo che l'ex CT azzurro si sia messo anche lui a ridere…