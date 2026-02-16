Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Roma: “Abbiamo subito 13 rigori, un dato un po’ preoccupante”

Antonio Conte ha analizzato il pareggio tra Napoli e Roma in conferenza stampa e si è espresso così: "In queste 13 partite che mancano conosceremo il nostro futuro e capiremo quale competizione disputeremo nella prossima stagione. A questi ragazzi c'è davvero poco da dire. Mi ha fatto molto piacere lo striscione che hanno messo in curva. Non era scontato ed è importante che loro abbiano riconosciuto il fatto che i calciatori stanno onorando e sudando la maglia. Oggi recuperare due gol in questa maniera e comunque provare a vincere, e secondo me ai punti meritavamo di vincere noi, deve dare orgoglio e consapevolezza che noi, a prescindere, non molleremo niente fino alla fine".

Poi è tornato sulla reazione del Napoli, che anche ieri è andato sotto due volte ma è stato in grado di recuperare: "Abbiamo subito 13 rigori, ed è un dato un po' preoccupante, perso palle su ripartenze, è logico che quando fai un calcio aggressivo devi stare molto attento perché non è che ci tirano molto in porta. Detto ciò, ringrazio i ragazzi per la disponibilità, se serve giocano anche in porta".

Conte: "Ai punti meritavamo di vincere noi"

L'allenatore dei campioni d'Italia in carica ha elogiato anche le prove di Alisson Santos, autore del gol del pareggio; e di Giovane, che si è fatto notare di più rispetto alle precedenti uscite: “Alisson è entrato bene. Sia lui che Giovane sono ragazzi molto giovani che sono arrivati da 10 giorni e sono stati catapultati da una realtà completamente diversa a quella di Napoli, dove c'è tanta pressione. Sono due ragazzi che stanno iniziando a capire e a entrare nei meccanismi. Anche Giovane oggi quando è entrato ha fatto la sua parte. Devono lavorare e migliorare perché in questo momento abbiamo bisogno di aiuto e di una mano nella parte offensiva".

Conte ha chiuso il suo pensiero così: "Il club li ha presi per dare delle opzioni in più sulla trequarti. In quella zona abbiamo perso Neres per infortunio e Lang che è stato ceduto al Galatasaray. Abbiamo scoperto Vergara e poi abbiamo Politano che in quella posizione non mi fa impazzire, perché ha bisogno della fascia e dell'uno contro uno. Non dobbiamo mettere pressione a questi due ragazzi. Ad Alisson piace più decentrarsi e cercare l'uno contro uno, mentre Giovane è più punta".