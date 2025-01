video suggerito

Conte attaccato dal giornalista amico di Kvaratskhelia: "La verità è un'altra". Questione di soldi Levata di scudi dalla Georgia per difendere il talento di Kvicha. "Il Napoli ha scaricato tutta la colpa su di lui. Ha semplicemente preteso condizioni all'altezza del suo livello che non ha ricevuto in due anni e mezzo nel club".

Kvicha Kvaratskhelia andrà al Paris Saint-Germain, è solo questione di tempo (manca poco davvero) ma la strada è tracciata: c'è la volontà del calciatore, serve formalizzare la transazione tra club francese e Napoli che non vuole contropartite tecniche ma soldi cash (80 milioni di euro, tra 70 di parte fissa e bonus). Al georgiano andrà uno stipendio da 8 milioni a stagione (più bonus) per cinque anni di contratto, mentre i campani non si sarebbero mai spinti oltre i 6 netti più bonus (compreso un importante riconoscimento agli agenti). Non c'è possibilità che le cose cambino, il calciatore ha chiesto la cessione come confermato dallo stesso Antonio Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con il Verona.

"Deluso", così s'è detto l'allenatore parlando della situazione e del rapporto con il giocatore che non è stato possibile motivare, trattenere, rigenerare dopo un'annata nefasta come quella post-scudetto. Perderlo proprio adesso, a gennaio e nel bel mezzo della stagione, con la squadra in testa al campionato, è dura e fa male, dispiace profondamente sul piano personale oltre che sportivo. "Sono stato sei mesi a lavorare con lui, a farlo sentire al centro del progetto", ha aggiunto il tecnico.

Levata di scudi dalla Georgia per difendere il talento di Kvicha

Dalla Georgia c'è stata una levata di scudi per difendere il talento e le ambizioni del 77 azzurro: il giornalista suo amico, Sapa Sapanadze, ha attaccato l'allenatore dei partenopei accusandolo di non dire le cose come stanno realmente per non mettere in cattiva luce il presidente e la società. E attraverso l'account X di Geo Team, ha criticato la gestione del Napoli sulla questione Kvaratskhelia. È vero che nella capitale transalpina guadagnerà molto di più ma le riflessioni che fa sul trattamento ricevuto dal giocatore, che dopo lo scudetto si attendeva un riconoscimento economico in virtù di quanto fatto per la conquista del titolo tricolore. Invece, s'è dovuto ‘accontentare' di un ingaggio ritenuto non congruo.

L'attacco a Conte e al club: "Scaricata la colpa dell'addio su Kvicha"

"Chi ha davvero creduto che Kvaratskhelia sia andato da Antonio Conte e gli abbia chiesto di lasciare la squadra? Ridicolo! In mezzo a tutto questo, il Napoli ha scaricato tutta la colpa su Khvicha". Le prime parole del giornalista indirizzano il commento alla vicenda e sottolinea chi è e cosa è diventato l'esterno d'attacco.

"Campione italiano Giocatore della Stagione 2022/23 della Serie A. Migliore assist man della Serie A 2022/23. Miglior giovane giocatore della Uefa Champions League 2022/23. Due stagioni consecutive con un rapporto gol/assist superiore a 10. Il giocatore che ha riportato molti tifosi allo stadio. Il giocatore che, dopo tanti anni, è stato il più vicino a Diego Maradona per il suo splendido stile di gioco".

Il trattamento economico non all'altezza del talento

Quanto elencato introduce l'argomentazione chiave: "Non ha chiesto di lasciare la squadra, ha semplicemente preteso condizioni all'altezza del suo livello che non ha ricevuto in due anni e mezzo nel club". Il riferimento chiaro, diretto è all'ingaggio percepito in base al contratto fino al 2027. "Ha guadagnato 1.2 milioni di euro… uno degli stipendi più bassi della squadra, per non parlare del calcio europeo. Conte ammetterebbe che per 2 anni e mezzo il miglior giocatore della squadra ha ricevuto un trattamento così ridicolo? Ciò farebbe arrabbiare i tifosi con la dirigenza. Quindi, Conte ha deciso di dare tutta la colpa a Khvicha".