video suggerito

Conceiçao parla nel cerchio magico dopo Genoa-Milan, Joao Felix balla sul posto: cosa ha detto Conceiçao dopo la vittoria del Milan in casa del Genoa ha raccontato cosa ha detto alla squadra. Spiegata la gioia di Joao Felix. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Conceiçao dopo la vittoria in rimonta con il suo Milan in casa del Genoa non è tornato subito negli spogliatoi. L'allenatore rossonero si è fermato in campo e ha fatto raccogliere i suoi giocatori nel proverbiale cerchio magico per fare loro un piccolo discorso. Cosa ha detto il portoghese? È stato lui stesso a raccontarlo dopo il match. Giustificata dunque la reazione divertita di Joao Felix che ha improvvisato quasi un balletto sul posto.

Conceiçao dopo Genoa-Milan, cosa ha detto nel cerchio magico

Il portoghese mentre il tecnico parlava sembrava raggiante, molto più di altri compagni sorridenti. Il motivo non era solo la vittoria, e i tre punti preziosi su un campo difficile. Questo infatti trapela dalle parole di Conceiçao che a DAZN ha spiegato: "Se gli ho detto ‘andiamo a vincere la Coppa Italia'? No. Ho detto che dovevano lavorare quelli che non sono stati utilizzati e domani era libero".

Di fronte al silenzio dei suoi interlocutori, Conceiçao ha proseguito: "Va bene?È proprio così. Non sono bugiardo, preferisco non dire le cose piuttosto che dire bugie". Ecco allora giustificata la gioia incontenibile di Joao Felix che essendo entrato nel finale di Genoa-Milan potrà dunque godersi una giornata di riposo e non lavorare a Milanello. Un premio meritato per i rossoneri in vista del finale di stagione e soprattutto dell'ultimo atto della Coppa Italia

Grande soddisfazione dunque per il mister portoghese che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i suoi calciatori: "Anche oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, i giocatori che sono entrati hanno dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato anche qualche posizione, mettendo Joao e Gimenez davanti. La dimostrazione non della bravura dell'allenatore ma dei giocatori".