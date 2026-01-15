Como-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero

Il Milan è ospite in casa del Como per il recupero della 16esima giornata, spostata a causa della Supercoppa: dove vedere la partita e le scelte dei due allenatori.

La classifica della Serie A cancella il suo ultimo asterisco con il recupero tra Como e Milan, partita rimandata a causa della Supercoppa Italiana giocata a Riad meno di un mese fa. I rossoneri devono rialzare la testa dopo il pareggio contro la Fiorentina per restare nel vivo della lotta al titolo e non perdere terreno con le dirette concorrenti: ci sono pochissimi punti di distanza tra le squadre in cima alla classifica e ogni passo falso può essere fatale. Squadre in campo oggi alle 20:45, diretta TV e in streaming su DAZN.

Il Milan ha perso Fullkrug per infortunio e dovrà rivedere il suo attacco puntando ancora su Nkunku che resterà a Milano fino alla fine di questa stagione. Anche il Como è reduce da un pareggio, ma proverà a sfruttare il nuovo campo allargato del Sinigaglia per imporre il suo gioco e fare uno sgarbo al Diavolo.

Partita: Como-Milan

Dove: Stadio Sinigaglia, Como

Quando: giovedì 15 gennaio 2026

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, recupero 16ª giornata

Como-Milan, dove vederla in TV: il recupero non sarà in chiaro

Con quasi un mese di ritardo verrà recuperata la partita, spostata per via dell'impegno del Milan in Supercoppa Italiana. Il recupero del match non sarà trasmesso in chiaro: la partita sarà in esclusiva su DAZN, tramite l'app che si potrà scaricare sulla smart tv. I clienti Sky in possesso dell'abbonamento a ‘Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214.

Dove vedere Como-Milan, in diretta streaming gratis: l'orario

Como e Milan scenderanno in campo alle ore 20:45. Per seguire la partita in diretta streaming bisognerà scaricare l'app di DAZN, oppure collegarsi al sito web da pc e accedere con le credenziali del proprio abbonamento. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo con Dario Marcolin al commento tecnico.

Como-Milan, le probabili formazioni del recupero di Serie A

Diao, Addai e Morata sono i tre grandi assenti del Como che non avrò molte scelte per la formazione titolare. Confermato Vojvoda accanto a Nico Paz e Rodriguez alle spalle di Douvikas. Anche il Milan deve far fonte a diverse assenze soprattutto in attacco: Fullkrug di è rotto un dito del piede, Leao non è al meglio e gli unici disponibili sono Pulisic e Nkunku.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.