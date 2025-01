video suggerito

Como-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni del recupero di Serie A Il recupero tra Como e Milan si gioca oggi pomeriggio alle ore 18:30. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Le ultime notizie e le probabili formazioni di Fabregas e Conceiçao.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan scende in campo a Como per il recupero dell'ultima giornata del girone di andata della Serie A 2024-2025: il Diavolo giocherà oggi pomeriggio, martedì 14 gennaio 2025, alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia con diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Prima trasferta nel campionato italiano Sergio Conceiçao, che dopo la vittoria in Supercoppa Italiana nel derby con l'Inter in Arabia Saudita ha fatto il suo esordio a San Siro contro il Cagliari: i rossoneri hanno cambiato marcia con l'arrivo del nuovo tecnico ma il pareggio con i sardi ha frenato un po' gli entusiasmi. C'è voglia di fare una striscia di vittorie per scalare la classifica, in attesa di colpi che potrebbero arrivare dal mercato (Rashford e Walker i nomi più gettonati). Di fronte avranno l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, che viene dal pareggio rimediato all'Olimpico contro la Lazio e nelle ultime settimane ha ritrovato sicurezze e gioco.

Como e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni: vittoria dei rossoneri per 2-0 al Meazza, con gol di Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta.

Partita: Como-Milan

Orario: 18:30

Dove: stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

Quando: martedì 14 gennaio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Como-Milan, dove vederla in diretta TV

La partita tra le squadre di Cesc Fabregas e Sergio Conceiçao si giocherà alle ore 18:30 di questo pomeriggio e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene l'esclusiva. Servirà un abbonamento, e in alternativa o un dispositivo come FireStick TV o Google Chroomecast o una Smart TV o una XboX o una PlayStation.

Dove vedere Como-Milan, in diretta streaming

La sfida tra Como e Milan si potrà seguire anche in diretta streaming solo con DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro. Per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e computer. Telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Dario Marcolin.

Como-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Fabregas scioglierà le riserve su Nico Paz all'ultimo, se l'argentino non dovesse farcela giocherà Diao sulla trequarti alle spalle di Cutrone. Conceiçao non cambia nulla rispetto all'ultima uscita in attacco, con Pulisic e Leao sulle fasce a supporto di Morata. Queste le probabili formazioni di Cesc Fabregas e Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Barba; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceiçao.