Come vedere la Bobo TV in diretta su Twitch e in TV: canale e programmazione La Bobo Tv cambia il suo volto: dove seguire le trasmissioni di Bobo Vieri in diretta su Twitch, in Tv e tutte le informazioni sulla nuova programmazione.

A cura di Ada Cotugno

La Bobo Tv ritorna nella sua nuova veste, su canali inediti e con nuovi protagonisti. Bobo Vieri ha rinnovato completamente il format dopo gli addii di Adani, Ventola e Cassano che hanno sconvolto tutti gli spettatori e i seguaci della trasmissione: la grande rivoluzione ha portato l'ex calciatore a sbarcare sulla radio ufficiale della Serie A, una piattaforma che affiancherà gli impegni consueti su Twitch.

Al posto dei vecchi compagni d'avventura ci saranno nuovi ospiti, tra cui ex calciatori e youtuber che seguono da vicino le diverse squadre. Da oggi sarà possibile seguire la Bobo Tv su diversi canali, tra cui radio e tv.

Come vedere la Bobo TV su Twitch e qual è il canale di Vieri

Sulla piattaforma di streaming non cambierà assolutamente nulla. La Bobo Tv continuerà ad andare in diretta su Twitch: sul canale di Bobo Vieri andranno in onda tutte le puntate come già accadeva in passato, con la programmazione che resterà inalterata. Il programma Calcio con la F, gestito assieme a Cassano, Adani e Ventola, inizialmente prevedeva due episodi a settimana (lunedì e venerdì), con piccole variazioni nelle settimane delle coppe: il format originario è stato sostituito da BoboVieri Talk Show, uno spazio dove l'ex calciatore ospita diversi personaggi. Non è ancora chiaro il palinsesto e la programmazione è in via di evoluzione, ma la trasmissione potrebbe andare comunque on air il lunedì e il venerdì.

In quali giorni c'è la Bobo TV: programmazione e orari

La programmazione della Bobo TV su Twitch prevede dirette quasi tutti i giorni. Con le novità in arrivo il palinsesto a cui tutti erano abituati potrebbe drasticamente cambiare: l'unico format confermato al momento sembrerebbe essere Dimensione – Futbol con la D, lo spazio di approfondimento settimanale dedicato al calcio femminile con Katia Serra, Martina Angelini e Ylenia Frezza, in onda tutti i martedì dalle 20:00 alle 21:30. Per il nuovo talk show di Bobo Vieri invece si ipotizzano due dirette a settimana, lunedì e venerdì, dalle ore 21:00 alle 23:00.

Il programma di Vieri in TV e radio con la Serie A: canale e dove vederlo

L'ultima novità riguarda l'approdo del Bobo Vieri Talk Show su Radio TV Serie A con RDS, la radio ufficiale della Lega Serie A. A partire da lunedì 13 novembre alle ore 21:00 il format guidato dall'ex giocatore andrà anche in onda sulla piattaforma radio-visiva. Sarà possibile seguirlo in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV.

La Bobo TV disponibile anche su YouTube

Oltre alla piattaforma Twitch, è possibile seguire i diversi appuntamenti della Bobo Tv anche su Youtube. Di volta in volta sul canale ufficiale vengono caricati gli spezzoni principali di ogni puntata, divisi secondo i diversi argomenti trattati nel corso dell'intera live.