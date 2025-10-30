Come sta Leao dopo il l’infortunio all’anca subito contro il l’Atalanta: la Roma è a rischio

La situazione di Rafa Leao preoccupa Massimiliano Allegri a pochi giorni dallo scontro diretto con la Roma. In ballo c'è la possibilità di restare agganciati al primo posto in classifica (distante ora 3 punti per i rossoneri) e la sfida è delle più difficili, soprattutto perché l'attacco potrebbe avere un tassello in meno. Il portoghese è uscito all'intervallo della partita con l'Atalanta a causa di un problema all'anca che continua a dare fastidio anche a distanza di due giorni e che potrebbe condizionare la sua presenza in campo.

Gli esami strumentali hanno escluso il rischio di lesioni ma resta l'infiammazione che lo costringerà a stare a riposo per qualche giorno. Non è un lusso che può concedersi, dato che con l'infrasettimanale i tempi sono strettissimi e la partita si giocherà domenica, con nessuna possibilità di concedere riposo ai titolari. Per questo la sua presenza contro la Roma è in forte dubbio, una tegola pesante in una stagione che per lui è già stata condizionata da un delicato infortunio proprio alle prime battute.

Quando tornerà in campo Leao

La domanda non ha ancora una risposta perché bisognerà vedere come il suo corpo reagirà al problema. Leao ha un'infiammazione all'anca che si è procurato giocando il primo tempo della partita contro l'Atalanta: ha lasciato il campo all'intervallo preoccupato ma per fortuna l'infortunio è più lieve del previsto. Non c'è tempo per riposare e il rischio è quello di aggravare la situazione mandandolo in campo con la Roma senza aver prima ricevuto segnali positivi. Uno sforzo o uno scatto in più potrebbe causare problemi e per questo tutti a Milanello agiscono con la massima cautela in questa situazione.

I prossimi due allenamenti daranno le risposte che Allegri cerca mentre prova a studiare la squadra migliore per affrontare la Roma capolista. Se il portoghese dovesse alzare bandiera bianca allora ci sarebbe un'occasione per Christopher Nkunku, subentrato proprio al suo posto contro i bergamaschi, un'alternativa comunque affidabile per l'allenatore che dovrà decidere entro le prossime 48 ore in base alle sensazioni dei prossimi allenamenti.