Come sta Dybala dopo l’infortunio in Roma-Athletic Bilbao: a rischio per la sfida col Venezia

Paulo Dybala è uscito all'intervallo di Roma-Athletic Bilbao di Europa League. Juric ha lasciato l'argentino negli spogliatoi al termine della prima frazione lasciando spazio a Soulé. Si è subito temuto un problema fisico per l'argentino e in effetti è stato esattamente così. "Dybalaha sentito un po' di fastidio, adesso vediamo – aveva detto a Sky il tecnico Juric a fine partita -. Sicuramente non volevamo rischiare niente, aspettiamo domani (oggi ndr), è inutile parlarne ora". La presenza della Joya in vista della partita di campionato contro il Venezia è decisamente a rischio.

La Roma vuole chiaramente scongiurare il pericolo di altre partite da giocare senza l'argentino proprio a causa dell'infortunio. Per il momento si sa soltanto che Dybala ha subito un indurimento al flessore sinistro e che le sue condizioni sono in fase di valutazione in queste ore. La speranza dei giallorossi è che si sia fermato in tempo e lo stop non sia lungo. Al momento è da considerare a sicuramente a forte rischio per l'incontro in casa col Venezia, in programma domenica 29 settembre alle 15. Poi bisognerà capire se il giocatore dovrà star fermo anche per altre sfide.

Le rassicurazioni di Dybala a fine partita

La pausa nazionali sicuramente potrebbe aiutare la Roma. Il club avrebbe tutto il tempo per far recuperare l'argentino senza forzare i tempi in vista della stop forzato proprio per dare spazio alle partite della Nazionale. "Sto bene" aveva risposto la Joya al termine della partita di ieri in mix zone al Corriere dello Sport in maniera anche un po' ottimista. Ma è logico che saranno necessari nuovi controlli per capire la reale entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero e partite da saltare.

Dybala fino a questo momento è stato un elemento chiave nella Roma di De Rossi. L'arrivo di Juric chiaramente non cambia la centralità del giocatore nel progetto Roma nonostante i rumors legati al rinnovo e l'arrivo di Soulé. La speranza della Roma è ovviamente quella che l’argentino si sia fermato in tempo e che quindi non si tratti di nulla di grave. Chi invece sicuramente resterà fuori è Celik. Il terzino destro giallorosso invece tornerà dopo la sosta per via di un infortunio muscolare che l'ha costretto al cambio.