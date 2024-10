video suggerito

Come può cambiare il Milan dopo la sosta: Fonseca pronto a rivoluzionare l'undici di partenza Le possibili scelte di formazione di Fonseca per il suo Milan al rientro dopo la sosta. Dopo il ko di Firenze e tutto ciò che è successo in campo la sensazione è che l'undici di partenza possa cambiare molto.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sosta delle Nazionali è arrivata nel momento di maggiore difficoltà per il Milan. La sconfitta di Firenze ha mostrato diverse situazioni che sicuramente i rossoneri dovranno risolvere al più presto. L'aver scippato due rigori a Pulisic, tiratore indicato dal tecnico Fonseca, non è stato un bel segnale e le proteste rabbiose a fine partite che sono costate l'espulsione a Theo Hernandez mettono in luce un clima di tensione che di certo è da sistemare. Ma più di tutto l'immagine di Tomori ed Abraham, diventata immediatamente virale, potrebbe costare cara ai due.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sembra che Fonseca possa punire i due giocatori con una panchina rivoluzionando completamente l'undici di partenza. Una formazione che già in difesa sarebbe cambiata, specie nel ruolo di terzino sinistro, proprio per il rosso a Theo. E allora come giocherà Fonseca nel prossimo match di campionato? Un'occasione importante per chi ha trovato meno spazio fino a questo momento e un segnale importante, quello dell'esclusione, per chi invece non ha saputo godere totalmente della fiducia del proprio allenatore.

Tomori ed Abraham.

Prima l’Udinese in campionato e poi il Bruges in Champions. Due incroci che non si possono sbagliare per un Milan che nel suo 4-2-3-1 di partenza potrebbe assistere a diverse modifiche sostanziali. In primis al posto di Tomori al fianco di Gabbia dovrebbe agire a questo punto Pavlovic, già in ballottaggio con l'inglese al Franchi. Nel ruolo di terzino sinistro parte in vantaggio Terracciano sui giovani Bartesaghi e Jimenez. L'ex Verona era già stato promosso titolare da Fonseca contro la Lazio all'Olimpico nella famosa partita dell'esclusione di Theo e Leao.

Le scelte in attacco: da Okafor a Chukwueze

Può cambiare poi qualcosa anche in attacco dove potrebbe trovare spazio Noah Okafor oppure Samuel Chukwueze. Almeno uno dei due potrebbe partire dal 1’ con l’Udinese sia nel tridente offensivo alle spalle della punta o proprio nel ruolo di punta nel caso dello svizzero. A completare il reparto Leao e Pulisic con Morata come jolly da poter sfruttare in diverso modo. La sensazione è che possa essere proprio Okafor, che non è stato chiamato dalla sua nazionale, a giocare al posto di Abraham che a quel punto scivolerebbe in panchina.