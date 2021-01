Le immagini di un giovane Mattia Destro in gol a ‘Marassi' con la maglia del Genoa, contro il Chievo, da perfetto sconosciuto a settembre del 2010, rappresentano l'inizio della carriera di un attaccante che deve tutto ai liguri. Arrivato nel club di Preziosi come contropartita dopo il passaggio di Diego Milito all'Inter, l'allora giovane centravanti di Ascoli Piceno, era pronto per scrivere pagine importanti in Serie A. Era giunto in Liguria dopo un'annata, quella precedente, giocata con la formazione dell'Inter Primavera in cui aveva messo a segno 18 gol in 24 presenze. Numeri assolutamente esaltanti che portarono il Genoa a credere subito in lui inserendolo nell'affare del ‘Principe'. Un altro gol nella sua prima stagione in A prima del passaggio al Siena dove esploderà completamente.

Ben 12 gol in 30 presenze e la sensazione che di lui se ne sarebbe parlato a lungo come attaccante del futuro anche per la Nazionale. E invece il salto di qualità, prima con la Roma e poi con il Milan, non hanno fatto brillare la stella di questo ragazzo, spesso fermato da infortuni muscolari e che ha vissuto una seconda rinascita a Bologna. Accoglienza da top player in Emilia prima dei fischi del Dall'Ara che lo scorso anno, a gennaio, l'hanno portato al trasferimento in prestito al Genoa. Proprio i liguri che hanno voluto accoglierlo e che grazie a Maran prima e Ballardini ora, l'hanno rigenerato permettendogli di segnare, proprio contro il Bologna, il suo sesto gol in campionato. Non accadeva dalla stagione 2017/2018.

La rinascita di Mattia Destro che sta trascinando il Genoa

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Mattia Destro potesse riprendersi in questo modo il calcio italiano. Neanche Mihajlovic, che recentemente ha dichiarato come a lui a Bologna piacesse Destro ma che purtroppo qualcosa l'aveva bloccato in Emilia: "È stato sfortunato – ha detto Mihajlovic – non era abituato ad allenarsi nella mia maniera”. Oggi invece Destro è un giocatore diverso, capace di giocare per la squadra e segnare gol importanti. Sono 6 fino a questo momento in campionato, l'ultimo ieri proprio contro quel Bologna che non gli aveva più concesso possibilità.

Destro è riuscito a guadagnarsi di nuovo la fiducia del Genoa che a settembre l'aveva riscattato a parametro zero, proprio dal Bologna, mettendo a segno lo stesso numero di reti che aveva realizzato nella stagione 2017/2018 con la maglia degli emiliani quando le marcature furono 6, ma in 26 presenze. Nemmeno al giro di boia del torneo, oggi Destro si ritrova a puntare quella doppia cifra che manca nella sua carriera addirittura dal 2016/2017 quando sempre in Emilia mise a segno 11 gol in 30 presenze. Uno così, in queste condizioni, avrebbe fatto comodo a Mihajlovic a Bologna che forse ora starà rimpiangendo.