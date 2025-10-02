Champions League
Come ha fatto David a sbagliare un gol clamoroso a porta vuota durante Villarreal-Juventus

La Juventus sfiora il colpaccio in casa del Villarreal e dopo il pareggio al 90′ di Renato Veiga pesa come un macigno l’errore clamoroso di David tutto solo a porta vuota.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

È l'immagine della serata, un incubo per Jonathan David. Primo un gol clamoroso fallito in maniera inspiegabile a porta vuota e poi la sfortunata traversa sul punteggio di 1-2 per la Juventus che avrebbe dato alla squadra di Tudor la quasi totale certezza della vittoria. Proprio la serataccia del centravanti canadese è stata mess in primo piano dopo il pareggio 2-2 della Vecchia Signora in casa del Villarreal. Il suo errore era stato cancellato, in parte, solo dal gol del pareggiato arrivato immediatamente dopo a firma di Gatti che con una grandissima rovesciata era riuscito a fissare momentaneamente sull'1-1 il risultato.

Il gol di Conceicao ha fatto poi il resto dando alla Juventus la possibilità di uscire da questa sfida con in tasca tre punti. La rete dell'ex firmata da Renato Veiga al 90′ ha però rovinato tutto facendo pesare ulteriormente come un macigno quell'errore clamoroso di David che ancora non è riuscito a imporsi alla Juventus. Incredibile quanto visto in campo quando il canadese ha spedito a lato un pallone che doveva essere soltanto spinto in rete col minimo sforzo senza doversi impegnare troppo.

L'azione è da manuale e arriva praticamente a inizio della ripresa quanto Tudor decide di far entrare in campo Conceicao al posto di un sempre più negativo Koopmeiners. Il portoghese in velocità si inventa una giocata pazzesca portandosi sulla linea di fondo prima di servire l'assist per David al centro dell'area. Il centravanti canadese è anche bravo nel contromovimento portandosi tutto solo più avanti del dischetto del rigore, praticamente in area piccola. Il pallone che gli arriva sul sinistro però finisce incredibilmente fuori.

Il momento in cui David colpisce quasi di tacco il pallone.
Il momento in cui David colpisce quasi di tacco il pallone.

L'assist di Conceicao è leggermente sporcato dalla deviazione di punta da parte di Rafa Marin e forse questo ha ingannato David che non è riuscito a colpire di piatto pieno il pallone. La sfera però, come si evince dalle immagini, rimbalza leggermente proprio al momento del tiro dell'attaccante bianconero che finisce per sfiorarla soltanto di punta prima che la palla finisse fuori. Conceicao incredulo, David pure, così come tutta la panchina. Certo, non è tutta colpa sua, ma la cattiveria agonistica in quell'occasione oggi pesa come un macigno.

