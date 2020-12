L'Atalanta ha vinto 4-0 contro la Roma alla sua prima gara ufficiale senza il Papu Gomez. Negli anni, è ovvio come Gasperini abbia dovuto fare a meno dell'argentino dal primo minuto in diverse occasioni, ma mai dopo la rottura tra le parti che si è consumata in questa stagione. Il #10 della Dea è orami fuori rosa e la conferma è arrivata proprio dopo la mancata convocazione del Papu contro i giallorossi e dalle parole di Gasperini. Una decisione presa con la società dopo la rottura fra il giocatore e lo stesso allenatore della squadra bergamasca. A questo punto l'Atalanta potrà vedere in campo i tanti trequartisti arrivati in estate che però non ancora trovato molto spazio.

Con Malinovskyi alla sua seconda stagione, ci sono Pessina e Miranchuk con l'atteso ritorno di Pasalic, a contendersi una posizione che è stata da sempre del Papu. Il 3-4-1-2 o 3-4-2-1, marchio di fabbrica del tecnico atalantino, ha da sempre visto agire Gomez come l'uomo di maggior talento nella manovra offensiva della Dea con il chiaro compito di dover sorprendere gli avversari. Contro la Roma, Gasperini ha giocato con il solo Zapata nel 3-4-2-1 e Malinovskyi e Pessina alle sue spalle. Durante la partita, sono poi entrati Miranchuk e Ilicic. La sensazione è che saranno proprio questi 4 a ruotare alle spalle del colombiano anche se l'ipotesi di vedere Ilicic al fianco di Duvan con uno tra Malinovskyi, Pessina e Miranchuk alle spalle, non è da scartare.

La nuova Atalanta del 2021 senza il Papu Gomez

Sarà una nuova Atalanta quella che inizierà il 2021 in Serie A. Già contro Juventus e soprattutto Roma, Gasperini ha schierato in campo una formazione che per la prima volta dopo 5 anni farà a meno del suo capitano. L'argentino sembra essere davvero vicino ad una cessione ed è stato messo ai margini della rosa. Il tecnico della Dea ha così deciso di mettere in campo subito una squadra che possa fare a meno delle giocate e delle invenzioni del Papu continuando però ad essere sempre competitiva. Cambierà poco il modulo con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Tra gli interpreti, è facile intuire come troverà molto più spazio Ilicic che sembra essere davvero tornato ai livelli dello scorso anno.

Lo sloveno potrebbe agire da seconda punta al fianco di Zapata ma volendo utilizzare i tanti trequartisti in rosa, non è detto che Gasperini possa giocare con due giocatori di fantasia dietro al colombiano. Ilicic sembra essere imprescindibile e al suo fianco Malinovskyi sembra garantire una certa imprevedibilità all'azione d'attacco. Gasperini è rimasto molto colpito da Pessina, meno, a quanto pare, da Miranchuk che nel momento in cui sembrava poter entrare nell'11 titolare di Gasperini, è stato costretto a fermarsi causa Covid. Senza il Papu insomma, l'Atalanta ha comunque i suoi top player in rosa capaci di non far rimpiangere la fantasia dell'argentino capace di far divertire il popolo atalantino.