Due esterni persi a causa del Covid. Né Alex Sandro, né Cuadrado faranno parte della Juventus che mercoledì sera sfiderà il Milan a San Siro. Entrambi positivi al coronavirus, la loro assenza complica le scelte di formazione. In conferenza stampa Pirlo aveva smorzato la preoccupazione per i rischi del ‘focolaio' all'interno del gruppo squadra e chiesto massima concentrazione nonostante tutto: "Abbiamo una rosa competitiva in tutti i reparti, andremo in campo per imporre comunque il nostro gioco". Atteggiamento lodevole dal punto di vista della mentalità e della determinazione, resta da capire se conserverà lo stesso modulo oppure, oltre al cambio forzato degli interpreti, sistemerà diversamente la squadra.

Quali sono le soluzioni che Pirlo potrebbe adottare? Se il tecnico conferma la difesa a quattro, una delle opzioni prevede l'inserimento Danilo sulla corsia di destra al posto di Cuadrado mentre toccherebbe a Frabotta occupare la posizione di Alex Sandro. Altra variante conservando lo stesso modulo: l'inserimento di Demiral a destra e il dirottamento di Danilo a sinistra. Dubbi che l'allenatore scioglierà solo nelle prossime ore, anche in base alle condizioni di Chiellini.

Juventus (4-4-2) con Frabotta : Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-4-2) con Demiral : Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Juventus (3-5-2) con Chiellini: Szczesny; Bonucci, Chiellini, De Ligt; Danilo, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Oltre ai due esterni, la Juventus deve rinunciare anche a Morata in attacco: lo spagnolo è fuori per un problema muscolare alla coscia destra. A prendere il suo posto sarà Dybala, che andrà regolarmente in campo. La febbre delle ultime ore non era sintomo del Covid, l'argentino è risultato negativo all'ultimo giro di tamponi effettuati sul gruppo squadra. Nel caso non dovesse farcela, al suo posto in attacco potrebbe Kulusevski a supporto di CR7.