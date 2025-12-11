Come giocherà la Juve di Spalletti con il rientro di Bremer: cambierà anche il ruolo di Koopmeiners

La nuova Juventus di Spalletti con il rientro in campo di Bremer. Cambio uomini e sistema per i bianconeri con le incognite rappresentate dai ruoli di Koopmeiners e McKennie.

Archiviata la parentesi la sconfitta di Napoli e la parentesi Champions che quasi sicuramente riserverà un posto quantomeno nei playoff alla Juventus, la squadra di Spalletti pensa già alla prossima sfida in campionato contro il Bologna domenica sera. Una sorta di scontro diretto per il quarto posto che i bianconeri non possono proprio sbagliare. Spalletti può sorridere per il rientro in gruppo di Bremer il quale sarà il leader della sua difesa troppo spesso perforata in queste ultime partite. E allora come cambierà la Juventus proprio con il recupero del brasiliano?

Non solo un cambio di uomini, ma anche tattico. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 da capire se poi si trasformerà in un 4-3-3. Un sistema più adatto al tecnico toscano che dovrebbe avere come certezze proprio Bremer senza dimenticare Yildiz. Il resto è un po' un rebus. Ma proviamo a fare ordine. Davanti a Di Gregorio o Perin, Bremer stazionerebbe al centro della difesa quasi sicuramente con Kelly che Spalletti apprezza molto. A destra agirebbe Kalulu mentre a sinistra Cambiaso. A questo punto si profila un nuovo cambio ruolo per Koopmeiners.

Koopmeiners in campo con la Juventus.

Mediano? Perno davanti alla difesa? Trequartista? Non è ancora chiaro, ma sicuramente non più in difesa visto anche il recupero di Rugani e quello successivo di Gatti. Locatelli e Thuram appaiono oggi come i favoriti per occupare i due ruoli di centrocampo ma proprio l'ex Atalanta potrebbe essere la minima vagante pronto a imporsi finalmente alla Juventus in quella posizione. Non è detto però che Spalletti rinunci poi così facilmente a Miretti e per questo motivo ad oggi sono in quattro a non avere ancora certezza di titolarità a centrocampo.

Curiosa anche la fase offensiva dove però, a differenza della zona centrale di campo, i giochi sulla carta sembrano essere quasi fatti, o in parte. Nei tre d'attacco infatti Yildiz e Conceicao appaiono intoccabili nonostante le alternative di rilievo come ad esempio Zhegrova. Ma a destare curiosità è proprio il ruolo da trequartista. La sensazione è che si contenderanno una maglia McKennie e Adzic senza dimenticare proprio il jolly Koopmeiners oppure Openda. Quest'ultimo potrebbe giocare in quel ruolo o da punta in alternativa a David che appare intoccabile vista anche la lunga indisponibilità di Vlahovic.