Come cambia la Juve col rientro di Vlahovic: Spalletti boccia un investimento da quasi 80 milioni

Dusan Vlahovic è ormai pronto a tornare a disposizione della Juventus e di Spalletti e forse anche a rimanerci (ma questo è un altro discorso). Ciò che conta di più per i bianconeri oggi è che in questa fase delicata del campionato la Vecchia Signora si assicuri il massimo obiettivo possibile stagionale: il quarto posto. Per farlo avrà bisogno di gol, quelli che sono mancati per quasi tutta la stagione a David e Openda e che si attendono proprio da Vlahovic. Spalletti dunque è pronto a rivoluzionare la Juventus per l'attaccante serbo mettendo definitivamente in panchina proprio David e Openda che insieme totalizzano un investimento societario di quasi 80 milioni di euro.

Per il canadese, tra commissioni pagate a lui e agli agenti per firmare il contratto a parametro zero, la Juventus ha speso 12,5 milioni più uno stipendio lordo di 11,1 milioni all'anno. Per Openda invece sono stati sborsati 3 milioni per il prestito oneroso e saranno poi versati altri 42 milioni a fine stagione per il riscatto raggiunto per la salvezza acquista (di fatto era solo una formalità ndr). A questi vanno aggiunti i 7,4 milioni di euro lordi pari allo stipendio di Openda che formano un totale di 76 milioni, quasi 80. A meno di clamorosi risvolti, Vlahovic prenderà infatti stabilmente posto nell'attacco bianconero.

David con Yildiz.

In campo non dovrebbero esserci dubbi: Yildiz, Conceicao (o anche Boga) a supporto proprio del serbo. Difficilmente Spalletti potrà pensare di cambiare volto alla sua Juventus e al modulo attuale che, nonostante alcuni risultati altalenanti, ha dato una scossa positiva alla squadra. Impossibile dunque ad oggi immaginare uno tra David e Openda in campo insieme allo stesso Vlahovic. Si andrà avanti con il sistema che prevede proprio una punta supportata da due seconde punte pronte anche a fare gol e servire assist.

Openda in campo con la Juve.

Una bocciatura totale di tutto il mercato che era stato fatto a inizio stagione da Comolli il quale puntava molto su David ma anche su Openda. Due investimenti che però fino a questo momento non stanno ripagando per la cifra spesa e che fino a fine stagione sicuramente non potranno ottenere lo spazio che si aspettano. Tutto sarà rivalutato a fine stagione quando anche Spalletti, fresco di un rinnovo contrattuale che pare sia ormai solo pronto per essere firmato, capirà chi due due potrà realmente servirgli. Nel mezzo anche il rinnovo – di certo non scontato – proprio di Vlahovic.