Colpi di pistola contro l’auto del capitano del Foggia, dopo la mancata promozione in Serie B La sconfitta di Lecco è costata la promozione in Serie B al Foggia. Poche ore dopo quell’incontro il capitano dei rossoneri è stato vittima di una intimidazione. Ignoti hanno esploso dei colpi di pistola verso la vettura di Davide Di Pasquale.

A cura di Alessio Morra

Il Lecco dopo cinquant'anni è tornato in Serie B. La squadra lombarda ha conquistato una storica promozione vincendo in casa per 3-1 la finale di ritorno dei playoff con il Foggia, che ha chiuso una stagione particolarissima con diversi cambi di allenatore perdendo sul filo la chance di ritornare in B. Nella notte che ha fatto seguito all'incontro ignoti hanno esploso dei colpi di pistola verso la vettura del capitano dei rossoneri Davide Di Pasquale.

Un'intimidazione in piena regola la scorsa notte per il capitano del Foggia Di Pasquale. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro l'auto del calciatore rossonero. La Jeep Renegade era parcheggiata all'interno dello stadio Zaccheria, quei colpi sono stati esplosi poche ore dopo il termine del match con il Lecco. I colpi sono stati sparati sul finestrino del conducente. La Digos indaga. Intanto i gruppi organizzati dei tifosi hanno preso le distanze da quel gesto.

Il Foggia ha vissuto una strategia particolare, senz'altro travagliata. Una serie di alti e bassi non da poco per i Satanelli che dopo aver cambiato diversi allenatori hanno deciso di chiudere il campionato e vivere i playoff con Delio Rossi, che è riuscito a condurre la sua squadra fino alla finale. Un percorso non semplice. C'è stata la remuntada con il Cerignola, poi il successo dopo i calci di rigore con il Pescara di Zeman.

In finale il Foggia pareva favorito, ma il Lecco si è imposto sia all'andata che al ritorno, entrambe le volte in rimonta. In città la delusione è stata enorme. La Serie B è svanita nuovamente sul filo e ci sarà un'altra stagione di purgatorio in Serie C. Ora il bruttissimo episodio degli spari contro l'auto di capitan Di Pasquale.