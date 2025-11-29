Collina annuncia la nuova regola del calcio che penalizzerà le squadre con i giocatori che fingono

Pierluigi Collina, capo arbitri FIFA, ha proposto una nuova regola che verrà messa in pratica già dalla prossima Coppa d’Arabia in Qatar (1-18 dicembre 2025): il giocatore assistito dallo staff medico dopo un infortunio dovrà restare fuori per 2 minuti effettivi, costringendo la propria squadra a giocare in inferiorità numerica. L’obiettivo è ridurre al minimo simulazioni e comportamenti anti sportivi.

Pierluigi Collina, responsabile del settore arbitrale FIFA, è sceso in campo per proporre una nuova regola nel calcio che dovrebbe permettere di debellare simulazioni e finti infortuni per perdere tempo durante gli incontri. Un'idea che obbligherebbe la squadra ad aver richiesto lo staff sanitario in campo, a tenere fuori dal terreno di gioco il calciatore per due minuti di orologio, così da farla giocare in dieci contro undici prima di ripristinare l'equilibrio numerico. Un espediente necessario per l'ex fischietto italiano di fronte al crescente numero di falsi infortuni e atteggiamenti antisportivi, sempre più spesso smascherati dalle telecamere ma su cui VAR e arbitri non intervengono. Che prevede anche due eccezioni, perfettamente delineate dallo stesso Collina in diretta TV. C'è anche una data precisa dove applicare la nuova regola: la Coppa d'Arabia 2025, che si svolgerà dall'1 al 18 dicembre in Qatar.

Collina dice basta alle interruzioni di gioco: la regola anti-simulazione

Collina dice basta. Basta di fronte a simulazioni su presunti contatti di gioco che vedono rantolarsi a terra calciatori, soprattutto in area di rigore. Basta di fronte a giocatori che trattenuti per la maglia si mettono mani al volto come fossero stati colpiti da un gancio diretto in faccia. Basta alla palese esagerazione di fronte a effettivi interventi irregolari subiti. In pratica, basta a qualsiasi forma di perdita di tempo o tentativo di interruzione del gioco in modo scorretto e ingannevole, basta ai comportamenti antisportivi, ma anche indurre le stesse squadre ad evitare un gioco sempre più fisico e di contatto che comporta infortuni anche seri.

Collina spiega le direttive: 2 minuti in inferiorità numerica e 2 eccezioni

Ma in cosa consiste l'emendamento voluto da Collina? Sarà una regola ferrea senza eccezioni da applicare ogni qual volta uno staff medico viene richiamato dal direttore di gara in campo, fermando il gioco. Al di là della veridicità dell'infortunio o della sua effettiva gravità, scatterà l'obbligo di far uscire dal terreno di gioco il calciatore medicato – come già avviene ora – facendolo rientrare solamente dopo 2 minuti effettivi più tardi, costringendo la sua squadra a giocare in inferiorità numerica. Con alcune eccezioni che Collina ha spiegato ulteriormente indiretta TV, perché l'esclusione temporanea dei 2 minuti non si applicherà in due occasioni: se l'infortunio accade al portiere o se il giocatore che ha procurato l'infortunio verrà ammonito o espulso.

Leggi anche La scappatoia degli Emirati Arabi Uniti per aggirare le regole FIFA con 13 giocatori naturalizzati

Collina e la nuova regola: "L'esperienza mi dice che sarà rispettata e utile"

Collina ha approfondito il concetto durante la trasmissione su "Al Kass Sports", canale qatariota che ha presentato la prossima Coppa araba: "L'IFAB e la FIFA stanno pensando di fare esperimenti per rendere il calcio più bello, emozionante e piacevole sia per lo spettatore che per tutte le parti. Ho notato che dal primo luglio, quando ci sono stati cambiamenti nella regola per cui il portiere non può tenere la palla per più di otto secondi, altrimenti ci sarebbe un calcio d'angolo contro la squadra, nessuno è incorso nella sanzione. Hanno capito che la regola andava rispettata e ha portato grandi benefici. Da qui un'altra esperienza che credo verrà rispetta e sarà utile contro le finzioni" ha proseguito Collina entrando nello specifico: "Se il giocatore è infortunato e lo staff è entrato in campo, sul campo, il giocatore lascerà il campo e resterà fuori dopo la ripresa del gioco, per due minuti"

Quando verrà applicata la nuova regola di Collina: la Coppa d'Arabia 2025

Collina è passato immediatamente dalle parole ai fatti e ha proposto alla FIFA non solo di ragionare sul problema ma dando una concreta soluzione. Sul canale sportivo qatariota, lo stesso Collina ha annunciato che questa nuova regola sarà testata a breve. L'occasione perfetta, infatti, c'è: si tratta della Coppa d'Arabia del 2025 che è in programma dall'1 al 18 dicembre a Doha, che diventerà di fatto il test-event per valutare l'effettivo impatto in una competizione internazionale ufficiale, per eventualmente migliorarne le normative.