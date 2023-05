Club esonera l’allenatore, poi l’annuncio improvviso: “Inviate le candidature a questa email” Il Cork City, squadra del massimo campionato irlandese ha deciso di esonerare Colin Healy dopo l’ennesima sconfitta, affidando la squadra al vice, Richie Holland. In attesa di scegliere il nuovo tecnico, tra le mail in arrivo.

A cura di Alessio Pediglieri

In Irlanda, nel massimo campionato, il Cork City non se la sta passando bene, anzi. E' in piena zona retrocessione e così la dirigenza ha provato la carta estrema del cambio di allenatore, esonerando Colin Healy e affidando temporaneamente la prima squadra a Richie Holland in attesa di trovare un sostituto, la cui candidatura dovrà arrivare via email.

Una scelta che molti club applicano come mossa estrema per cercare di cambiare il trend negativo e ridare fiducia e motivazioni alla squadra e all'ambiente: la sostituzione in panchina dell'allenatore di turno. E così è accaduto anche a Colin Healy che a Cork conoscono benissimo anche per il suo passato di giocatore, con 170 presenze all'attivo. Il suo destino è stato segnato dall'ultimo KO interno, subito in occasione della 14a giornata di campionato.

Contro il St. Patricks, avversario di metà classifica, i Rebel Army sono stati bravi a ribaltare una situazione difficile, complicatasi dopo soli 6 minuti per il vantaggio avversario: 2-1 a inizio ripresa, poi il crollo con il St. Patrick non solo capace di trovare il pareggio ma completare la rimonta all'80'. Una sconfitta, la nona su 14, che ha lasciato un segno indelebile soprattutto nell'animo della dirigenza che ha chiamato a rapporto Healy: un paio di giorni di riflessione, poi la decisione di esonerare l'ex centrocampista. Una decisione difficile visto che a Healy proprio il Cork City è legato per uno dei ricordi più belli, la vittoria della Coppa d'Irlanda datata 2007.

Così la prima squadra è finita tra le braccia dell'assistente di turno, Richie Holland ma a tempo determinato perché la società si è messa subito a cercare il sostituto in panchina. In un modo più che singolare perché dai propri account ufficiali è stato pubblicato un post con una richiesta precisa: "Il Cork City Football Club desidera reclutare un allenatore della prima squadra maschile in modo permanente. Il club sta invitando a inoltrare le domande per il ruolo entro e non oltre le 17:00 di lunedì 15 maggio".

Una comunicazione seguita dalla nota ufficiale del Cork City con tanto di caratteristiche e peculiarità che ogni candidatura deve seguire, attraverso un curriculum vitae con precise indicazioni: "Coloro che manifestano interesse devono essere in possesso di una Licenza Pro UEFA valida (o equivalente) o partecipare attualmente al corso Licenza Pro UEFA. I candidati idonei dovrebbero avere:

Esperienza manageriale rilevante nella SSE Airtricity League of Ireland o livello simile.

Capacità di lavorare con il Direttore Sportivo del club per reclutare nuovi giocatori e integrarli nella rosa della prima squadra.

Conoscenza completa della League of Ireland e del gioco locale.

Forti capacità comunicative, di leadership e interpersonali.

Capacità di lavorare con tutte le aree del club

I CV con certificati di qualifica a supporto devono essere inviati via email a jobs@corkcityfc.ie

Tutte le domande verranno trattate con riservatezza."

L'esito della ricerca verrà comunicato ovviamente solamente dopo la scadenza, ovvero il prossimo 15 maggio e si saprà chi ricoprirà il ruolo di nuovo tecnico del club irlandese, bella speranza di riuscire a tirare fuori la squadra di Cork lontano dalle paludi del fondo classifica. Una missione quasi impossibile vista la classifica, ma per email può arrivare il miracolo.