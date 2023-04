Clima focoso in Barcellona-Real, Vinicius litiga in campo con Ferran Torres: “Zitto tu che sei…” Vincendo 4-0 al Camp Nou, il Real Madrid si è qualificato per la finale di Coppa del Re. Tripletta di Benzema e gol di Vinicius, che nel finale ha discusso animatamente con Ferran Torres.

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid si è qualificato per la finale di Coppa del Re. E lo hanno fatto in modo veramente galattico, perché al Camp Nou il Barcellona è stato sconfitto per 4-0. Un'altra perla di Ancelotti, che ha ribaltato il risultato dell'andata e lo ha fatto in modo fragoroso. La partita è stata molto accesa, Benzema è stato il mattatore e c'è stato anche un momento in cui i toni sono stati alti e in un dibattito pepato è entrato, a gamba tesa, il brasiliano Vinicius che ha detto parole forti a una delle stelle del Barcellona.

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si è giocato sul filo di un equilibrio molto sottile. L'1-0 dell'andata non dava garanzie ai blaugrana, che al di là di qualche bella giocata in tutto il primo tempo non sono mai stati realmente pericolosi. Il Real trova l'1-0 in modo chirurgico, perché realizza nel recupero prima dell'intervallo il gol del vantaggio con Vinicius. Negli spogliatoi Xavi non trova le parole giuste, la scossa non arriva, e nella ripresa il Real Madrid dilaga e Benzema è straripante, realizza una tripletta. L'ennesima della sua carriera, la seconda in due partite.

I blancos provano anche a segnare il quinto gol, lo sfiorano, ma poi rallentano e mantengono il 4-0, che è pure una risposta allo 0-4 incassato in cassa dal Barcellona un anno fa. Ancelotti torna re e da favoritissimo vede il successo, l'altra finalista è l'Osasuna, che ha eliminato l'Athletic Bilbao ed ha centrato la finale per la seconda volta nella propria storia).

A differenza di Juventus-Inter, che ha avuto un finale caotico, gli animi non si sono troppo surriscaldati al Camp Nou, ma le diatribe non sono mancate. Fuori dal campo ci sono state le durissime parole dell'uruguaiano Araujo nei confronti di Vinicius, che in un modo o nell'altro è spesso al centro delle polemiche. Araujo in TV ha detto: "Vinicius ha passato tutta la partita a parlare con il pubblico. Deve concentrarsi sul calcio. Cerco sempre di rispettare i miei avversari, ma mi sono un po' irritato".

E c'è stato un episodio specifico che ha fatto infuriare il centrale del Barcellona. Perché quando il punteggio era già di 4-0, proprio Vinicius ha finito per litigare con Ferran Torres, e per l'attaccante catalano non ha avuto parole dolci. Vinicius è stato più che esplicito. Dopo un battibecco, interviene subito Benzema che prova a placare il compagno, in virtù anche della finale di coppa. Il francese lo abbraccia, cerca di calmarlo, ma Vinicius, come riportano i media spagnoli, comunque riesce a dire a Ferran Torres: "Callate tu eres malisimo", che tradotto fa: "Zitto tu che sei terribile". Di sfide tra Barcellona e Real Madrid per questo non ce ne saranno più, ma è facile prevedere che il prossimo anno ci sarà un nuovo capitolo, e almeno un paragrafo sarà dedicato totalmente a Vinicius e Ferran Torres.