Benzema devastante, il Real umilia con un poker il Barcellona e si prende la finale di Copa del Rey Al Camp Nou nella semifinale di ritorno di Copa del Rey non c’è storia: il Real passa 4-0 con tris di Benzema e Vinicius. Per la gioia di Ancelotti che si prende la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna.

A cura di Alessio Pediglieri

Un Clasico in tutto e per tutto con i colori del Real Madrid che hanno riempito la notte di Barcellona: 4-0 per i Blancos di Ancelotti che hanno umiliato gli azulgrana di Xavi grazie ad una gara perfetta del solito Karim Benzema autore di tre gol e un assist, e che realizza il suo primo hattrick contro gli azulgrana. Così il Real si prende tutto in un unico colpo: rivincita, partita e finale di Copa del Rey ammutolendo un esterrefatto Camp Nou.

Al di là del risultato perentoriamente a favore degli uomini di Carlo Ancelotti la gara è rimasta sul filo dell'equilibrio per quasi un'ora con il Barcellona che ha provato a fare la partita con un inizio rabbioso, fatto di agonismo e pressing. Troppo nervosismo però per gli uomini di Xavi che non sono mai riusciti a superare Courtois, permettendo al Real non solo di restare in gioco ma anche di portare la partita sui binari più consoni: ripartenze fulminanti in verticale.

E così, mentre il Camp Nou esaurito in ogni posto al 10′ si è messo a osannare Lionel Messi, al 45′ ha dovuto ingoiare il primo boccone amaro quando Benzema ha offerto su un piatto d'argento la palla giusta a Vinicius per la rete del momentaneo 1-0. Ad una manciata di secondi dall'intervallo, dopo un primo tempo maschio in cui non sono mancati ruvidi corpo a corpo e provvedimenti disciplinari.

Ma è nella ripresa che il Real Madrid compie il proprio capolavoro calcistico con un avvio prepotente che spacca in due il match: è ancora Benzema a metterci la firma, su una intuizione magistrale di Modric che libera il compagno in piena area di rigore del Barça per il il più facile dei 2-0. Un bomber di razza che non sbaglia appena gli capita l'occasione giusta: in ombra per quasi un'ora si prende la scena in una manciata di minuti, entrando di prepotenza in ogni azione offensiva della squadra. Come in occasione del rigore, causato da un incauto Kessiè, che Benzema mette in porta per il 3-0.

Fino all'apoteosi finale quando ancora uno scatenato Benzema decide di porre la parola fine al match con il gol del poker madridista, la sua terza rete di serata. Che arriva all'80' quando Vinicius gli ricambia il favore per il trionfo Real e l'umiliazione di un Barcellona che esce dal campo ridimensionato nell'orgoglio e nelle aspettative.