Perché Real Madrid e Barcellona rischiano la clamorosa esclusione dalla nuova Champions League

Real Madrid e Barcellona fuori dalla prossima e nuova edizione della Champions League (con loro tutte le connazionali che accedono alle coppe). Furie Rosse estromesse dagli Europei 2024, né ci sarà l'opportunità di presentare una squadra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nessun club potrà partecipare al Mondiale per Club. E ancora la clamorosa revoca della Spagna quale una delle sedi dei Mondiali 2030.

Uefa e Fifa sono state chiare al riguardo e il richiamo esplicito, messo nero su bianco, nella lettera spedita al Segretario di Stato per lo Sport iberico (José Manuel Rodriguez-Uribe) è legato a doppio filo a una decisione clamorosa: escludere tutte le squadre spagnole dalle competizioni per club e per nazionali che sono sotto l'egida delle federazioni, europea e internazionale.

Il motivo? Il governo del calcio non tollera, come da regolamento, ingerenze delle autorità istituzionali politiche. Ed è quel che Uefa e Fifa sospettano stia accadendo con il commissariamento da parte del Consiglio Supremo dello Sport della RFEF, travolta dagli scandali per il caso Rubiales, per il neo presidente Rocha (nella foto in basso) finito sotto inchiesta, per una torbida storia di corruzione e favori arbitrali.

Il documento a firma dei segretari generali Mattias Grafstrom e Theodore Theodoridis ha messo in dubbio le ragioni dell'intromissione ed elencato una serie di domande/obiezioni che, se non riceveranno risposte esaustive, potrebbero portare a gravi conseguenze per il calcio spagnolo. Ovvero: espulsione della RFEF con effetto immediato dalla Uefa e dalla Fifa con tutto quello che ne deriva in termini di presenza nei tornei. La cosiddetta Commissione di supervisione, standardizzazione e rappresentanza non convince, sono cinque i punti oscuri indicati:

Su quale base giuridica e/o fattuale è stata nominata la Commissione?

Qual è la composizione della Commissione e chi ne ha nominato i membri?

Qual è il mandato esatto della Commissione?

Quali sono i poteri della Commissione?

Che rapporto ha la Commissione con gli organi decisionali statutari della RFEF?

Entro il 3 maggio i due organismi attendono il rapporto richiesto a tutela della indipendenza delle federazioni affiliate e del rispetto degli statuti. Non è bastata la relazione da parte del governo secondo cui l'intervento s'è reso necessario per incoraggiare l'opera di moralizzazione e di pulizia dei vertici federali alla luce di quanto accaduto.

Non dovesse arrivare in tempo (o le spiegazioni non dovessero essere ritenute sufficienti), si innescherebbe una reazione a catena devastante come un terremoto: "Saremo costretti ad adottare misure adeguate sulla base delle informazioni che possiamo ottenere dalla Rfef e dai media".