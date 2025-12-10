Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve: “Lo vedo tanto magro, io gli voglio tanto bene”

Claudio Marchisio sa cosa servirebbe alla Juventus per tornare ai fasti del passato e spera che possa mettercelo il suo ex compagno Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero: “Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, so che è tanto preso e so che sta dando tutto sé stesso”.

La sconfitta a Napoli della Juventus è stata la prima battuta d'arresto per Luciano Spalletti da allenatore della squadra bianconera, uno stop molto pesante in termini di classifica, visto che ora il distacco dalla vetta è di ben 8 punti. Anche questa, insomma, sembra una stagione destinata a non riportare a Torino uno Scudetto che manca dal 2019/20, quando in panchina c'era il bistrattato Sarri. Claudio Marchisio sa cosa servirebbe alla Vecchia Signora e chi potrebbe essere decisivo in tal senso: Giorgio Chiellini. Ma al contempo manda un messaggio affettuoso al suo ex compagno di tanti successi, invitandolo a mangiare un po' di più, visto che lo vede parecchio sciupato nel suo nuovo ruolo alla Juve, con annesse responsabilità.

Claudio Marchisio spiega l'errore della Juventus degli ultimi anni: "Un Donnarumma, un Frattesi…"

Marchisio, oggi 39enne ed impegnato nella sua nuova veste di opinionista, è partito dal confronto con quanto avveniva nella sua Juve (7 Scudetti di fila assieme a Chiellini, che poi ne avrebbe vinti altri 2) rispetto a quella attuale. Due i punti nodali del suo discorso: la continuità della rosa, senza continue rivoluzioni, e lo zoccolo duro di calciatori italiani: "Da noi non è successo che di punto in bianco hai cancellato due settimi posti, hai rifatto tutto quanto, hai vinto nove Scudetti di fila. No. Ogni anno hai messo un tassello per migliorare la squadra, che è quello che poi dal dopo Ronaldo un po' si è perso e che secondo me la Juve doveva continuare a fare, prendere ogni anno quei due-tre giocatori dal campionato italiano, soprattutto italiani, e mantenere un DNA, uno zoccolo duro dentro la Juventus di quei giocatori. Ne dico uno, che poi vabbè ci sono dinamiche che so benissimo come sono andate, ma un Donnarumma all'epoca non dovevi fartelo scappare, un Frattesi non dovevi fartelo scappare, e continuare quel percorso lì, no? E all'interno inserire anche il talento o il campione straniero, che gli facevano capire che cos'era la Juventus".

Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus: hanno vinto tantissimo

Il messaggio di Marchisio a Giorgio Chiellini: "Lo vedo tanto magro, gli dico di mangiare qualche bistecca in più"

"Adesso ci sono più stranieri che italiani, chi è che racconta dentro spogliatoio che cos'è Juventus?", è la domanda che Marchisio fa ai suoi interlocutori nel podcast della ‘Gazzetta dello Sport'. Allora gli suggeriscono il nome di Chiellini, che dal settembre 2024 è tornato alla Juventus come ‘Head of Football Institutional Relations', un ruolo di rappresentanza e relazioni istituzionali, in Italia e all'estero.

Leggi anche Conte dribbla la domanda scomoda prima di Napoli-Juve: liquida tutti con una risposta telegrafica

"Me lo auguro – risponde Marchisio – ma capisco anche le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non sarà neanche semplice. Io gli voglio bene, tanto, perché gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, gli faccio sempre la battuta di mangiare qualche bistecca in più… E però, al di là di queste battute, so che è tanto preso e so che sta dando tutto sé stesso per cercare di migliorare questa situazione, ma ovviamente non si può fare tutto da soli, anzi".