Claudio Bravo ha un incidente e affronta l'uomo che lo ha tamponato: "Str… sei ubriaco, scendi" L'ex portiere di Barcellona e Manchester City è stato tamponato da una vettura mentre era a bordo della sua Jeep in Cile. Bravo ha rimproverato l'automobilista e dopo averlo visto alticcio lo ha rimproverato e ha cercato di farlo scendere dalla sua auto.

A cura di Alessio Morra

Il nome di Claudio Bravo è notissimo agli appassionati di calcio: ventuno anni di carriera, oltre 700 partite da professionista, 20 trofei, compresi quelli con Barcellona e Manchester City. Da qualche mese il portiere cileno ha lasciato l'attività, ma ritorna protagonista grazie a un incidente automobilistico nel quale è stato coinvolto. Bravo è stato tamponato da un uomo e dopo il contatto con l'altra vettura ha litigato con quell'automobilista, che poi si è dileguato. Ne è seguito un conseguente sfogo social dell'ex numero uno del Cile.

L'ex portiere vittima di un incidente: tamponato in Cile

Bravo stava viaggiando sulla sua Jeep quando è stato tamponato da un'altra auto. L'ex portiere si è immediatamente fermato ed è andato direttamente dall'altro automobilista. Forse voleva dirgliene quattro, quando lo ha visto ha capito che l'uomo aveva alzato il gomito. A quel punto, Bravo cerca di farlo uscire dalla vettura e gli dice che in quelle condizioni è meglio che non resti alla guida. Una donna che passava da quelle parti, si ferma, immortala tutto. Dalle immagini si nota come l'ex numero uno cileno lo faccia uscire dall'auto, ma l'altro, poco dopo, si rimette al suo posto, quello di guida, e dopo un po' accende il motore e va via.

Bravo discute con l'automobilista

Nel video realizzato da una donna che era sul posto e che è finito online si vede il portiere rimproverare l'automobilista che guidava in stato di ebbrezza. Le parole di Bravo sono chiare: "Esci subito. Scendi, sei ubriaco. Str****, sei ubriaco". Il rimprovero per le sue azioni è senz'altro pesante. L'altro uomo sembra davvero aver alzato il gomito. Bravo gli spiega che in quelle condizioni non può guidare, è un pericolo per sé stesso, per la sua famiglie e per tutti coloro che si trovano in quella strada e sul suo cammino.

Il portiere che con il Barcellona vinse la Champions League nel 2015 ha raccontato la vicenda su ‘X' dove ha scritto: "Ho vissuto un'esperienza di impotenza oggi, ho dovuto sopportarla, mentre ero in strada con una delle mie figlie e molti altri vetture quando un uomo ubriaco ci ha tamponato, ha messo in pericolo le nostre vite e quella di altre persone, poi è fuggito con la moglie e il figlio. È tutto molto triste perché sicuramente non accadrà nulla contro questa persona irresponsabile!!!".