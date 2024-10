video suggerito

Clamoroso Ibrahimovic, pronto a stupire ancora: sta preparando il suo esordio sul ring Zlatan Ibrahimovic ha già preso contatti con il crossover boxing di Misfits la nuova frontiera di arti marziali miste che sta coinvolgendo ex campioni e celebrità. “Abbiamo già fatto una chiacchierata” ha rivelato il deus ex machina Mams Taylor. “Sarebbe anche bravo visto che è un kickboxer” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Zlatan Ibrahimovic è pronto a sorprendere ancora una volta il mondo dello sport con una scelta clamorosa che lo vedrebbe esordire sul ring: l'ex stella svedese ha infatti già intessuto diversi colloqui con i vertici di Misfits Boxing. A rivelarlo un incontro via FaceTime tra l'ex giocatore il suo manager e Mams Taylor.

Ibrahimovic e i contatti con Misfits Boxing

Dunque, l'amore per le arti marziali potrebbe avere il sopravvento su Zlatan Ibrahimovic che attualmente è impegnato nella dirigenza del Milan di Gerry Cardinale. Ora l'ex attaccante svedese coordina le operazioni del club in contatto con la squadra rossonera, compito che non sembra impedirgli di coltivare le sue grandi passioni. Così, attraverso un suo vecchio amico del Manchester United, Wayne Rooney e il suo manager molto vicino a Mams Taylor, deus ex machina del Misfits Boxing ha già intessuto i primi accordi di massima. "Ho provato a convincere Zlatan perché lui sa combattere. Sono un buon amico del suo manager e abbiamo fatto una videochiamata FaceTime, noi tre" ha svelato al The Sun, Taylor. "È stato davvero bello perché mi ha raccontato di avere visto un sacco di combattimenti dei Misfits e li ha seguiti. Era un kickboxer, sarebbe anche bravo. Ci sono altri nomi che non sono così importanti ma ci sono. Chi? Non vi dirò i loro nomi"

Che cos'è il Misfits Boxing che sta richiamando vip ed ex campioni

Tra la boxe tradizionale e il wrestling, il Misfits Boxing è la nuova frontiera delle arti marziali miste per cercare il puro spettacolo. Mams Taylor, padre e padrone di questa nuova serie di eventi ha attirato già nomi importanti, sia per quanto riguarda le celebrità sia per ciò che concerne ex campioni di altre discipline. Tra cui proprio Ibrahimovic, il cui amore per il ring non è mai stato nascosto tanto da cantare anche una cintura di taekwondo. E che potrebbe spiegare anche la ferita alla testa mostrata sui social nei giorni scorsi, rimasta avvolta nel mistero.