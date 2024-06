video suggerito

Clamoroso Gattuso, è il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato in Croazia: l'ha scelto Kalinic È arrivato l'annuncio ufficiale a sorpresa: Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato, comincerà la sua avventura la prossima settimana.

A cura di Ada Cotugno

L'annuncio ha sorpreso proprio tutti: Gennaro Gattuso riprenderà la sua carriera da allenatore in Croazia, dove siederà sulla panchina dell'Hajduk Spalato. Una scelta improvvisa voluta soprattutto dal nuovo direttore sportivo del club, Nicola Kalinic, che è stato allenato da Ringhio nella sua esperienza da calciatore.

La scelta di puntare sull'allenatore italiano è stata presa dopo aver ricevuto il no da Ivan Juric: l'ex allenatore del Torino sembrava contento di sposare il progetto della squadra croata, ma dopo appena un giorno ha cambiato idea lasciando la società in alto mare.

Il ritorno a sorpresa di Gattuso

Il nome dell'ex allenatore del Marsiglia non era mai stato messo sul piatto dall'Hajduk Spalato che in realtà aveva trovato l'accordo totale con Juric prima di ricevere a sorpresa una porta in faccia. È stato il suo no a cambiare completamente i piani della squadra che ha seguito le direttive di Nicola Kalinic: l'ex giocatore è da poco diventato direttore sportivo e la scelta di puntare su Gattuso parte da lui.

Per questo motivo è arrivato l'annuncio a sorpresa dell'allenatore italiano che comincerà ufficialmente il suo incarico a partire dalla prossima settimana: si rimetterà in gioco lontano dai riflettori del grande calcio europeo, con una sfida che non aveva mai affrontato nel corso della sua carriera.

I motivi della scelta di Gattuso

Nel comunicato ufficiale diffuso sul sito dell'Hajduk Spalato sono anche spiegati i motivi che hanno portato Kalinic e il club verso questa scelta clamorosa: "Gli ambienti e i club in cui ha lavorato sono noti come estremamente esigenti, ma finora nella sua carriera calcistica e da allenatore ha dimostrato di essere estremamente resistente alle alte pressioni e alle aspettative a cui è stato esposto".

I croati hanno deciso di puntare tutto su Gattuso per la sua capacità di resistere alle pressioni anche negli ambienti più ostili e di non farsi piegare dalle piazze più calde come quella dell'Hajduk.