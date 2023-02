Clamoroso errore tecnico, l’arbitro non si accorse che mancava il portiere: la gara verrà rigiocata L’incredibile episodio è accaduto nel campionato d’Eccellenza ligure lo scorso gennaio nella partita tra Forza e Coraggio e il Rapallo Ruentes. La Corte d’Appello Sportiva ha accolto il ricorso del Rapallo decretando la ripetizione del match per evidente errore tecnico.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile ma vero: una partita d'eccellenza ligure verrà rigiocata per un errore tecnico arbitrale. Si tratta della sfida dello scorso 9 gennaio 2023, giocata tra Forza e Coraggio contro Rapallo Ruentes. La clamorosa decisione è stata presa dalla Corte Sportiva di Appello che ha così annullato la sentenza di primo grado, accogliendo pienamente il ricorso del Rapallo, evidenziando un clamoroso errore tecnico commesso dal Direttore di Gara, il signor Costa di Busto Arsizio.

L'incredibile episodio si consumò nella fase finale del match con il Forza e Coraggio che riuscì a segnare un gol al 97°, contestassimo dai giocatori del Rapallo che protestarono veementemente. A farne le spese fu il portiere del Rapallo che venne espulso dall'arbitro. Ritornata la tranquillità necessaria per proseguire, il signor Costa fece riprendere il gioco e concluse il match ma commettendo un errore imperdonabile: non permise al Rapallo di sostituire il proprio portiere – anche con un semplice giocatore di movimento – che concluse la partita senza un estremo tra i pali andando contro alla Regola numero 3 del Gioco del Calcio al paragrafo 1

Ogni gara è disputata da due squadre, ciascuna composta da non più di undici calciatori, uno dei quali deve essere il portiere. Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori.

Sulla base di questa regola, il Rapallo era ricorso immediatamente in appello richiedendo che la gara venisse rigiocata ma in prima istanza venne confermata dal Giudice Sportivo la sconfitta sul campo.

Poi, la storica decisione a distanza di oltre un mese: la Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in totale riforma della decisione del Giudice Sportivo, "accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara tra la A.S.D. Forza e Coraggio 1914 e la S.S.D. r.I. Rapallo Ruentes 1914 secondo le modalità che verranno stabilite dal Comitato Regionale. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto."

Questo quanto scritto nel verbale definitivo che diventa a suo modo epocale perché per la prima volta viene certificato un errore tecnico arbitrale con la conseguente ripetizione di una gara. Enorme soddisfazione da parte del Rapallo che ha visto così ottenere giustizia, dopo che il presidente del club Giuseppe Perpignano, già nell'immediato post gara, aveva fatto presente l'errore tecnico dell'arbitro riferendolo alla terna e ad un osservatore arbitrale presente sul campo: "Pur contrario l'esito del primo grado di giudizio" ha quindi comunicato il presidente del Rapallo dopo l'epocale decisione della Corte d'Appello, "sono sempre stato convinto più che mai che senza portiere non si può giocare neppure un secondo. Vorrei comunque scusarmi proprio con loro in quanto incolpevoli dell'accaduto e vincitori sul campo anche se in modo a dir poco rocambolesco"