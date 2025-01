video suggerito

Clamoroso Danilo, il difensore ha scelto di non andare più al Napoli per motivi familiari Danilo non andrà più al Napoli. Salta clamorosamente il trasferimento del difensore ormai ex Juventus alla corte di Conte. Alla base di tutto ci sarebbero motivi familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'affare di calciomercato più sicuro delle ultime settimane è saltato clamorosamente: Danilo non andrà più al Napoli. Un vero fulmine a ciel sereno per una trattativa che sembrava già definita tant'è che il difensore aveva risolto anticipatamente il suo contratto con la Juventus (sarà ufficiale dopo la partita contro il Napoli). Secondo quanto riferisce Sky Sport l'ex capitano dei bianconeri andrà al Flamengo, tornando così nel paese in cui è nato, il Brasile, per motivi familiari. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma lo scenario è cambiato in maniera rapidissima nel corso delle ultime ore.

Danilo aveva da tempo definito tutti i dettagli del suo trasferimento al Napoli ma proprio sul più bello ci sarebbe stato questo dietrofront che ha cambiato completamente lo scenario dell'affare. La sua destinazione dovrebbe dunque essere il Flamengo anche se in Brasile anche il Santos avrebbe fatto qualche pensiero su giocatore che alla Juventus a partire da questa stagione aveva perso il posto in difesa. Di fatto la scintilla con Thiago Motta non è mai scattata.

Danilo con la maglia della Juventus.

Il Napoli ora si lancerà alla ricerca di un altro difensore centrale a questo punto nonostante le attenzioni del club in questo momento siano rivolte sull'affare che potrebbe portare Garnacho in azzurro. Fino a questa mattina sembrava ormai tutto fatto per la cessione di Rafa Marin in prestito al Villarreal proprio per lasciare posto a Danilo. E invece ora si è ribaltato tutto con Manna che dovrà nuovamente tornare sul mercato per puntellare la retroguardia e regalare ad Antonio Conte quel centrale che ha chiesto alla società in questo mercato di gennaio.

Il rendimento di Danilo con la Juventus

Danilo ha 33 anni ed è alla Juventus da agosto 2019. Per lui in totale, tra Sarri, Pirlo, Allegri bis e Thiago Motta, ben 213 presenze con la maglia bianconera condite anche da 9 gol e 14 assist. A partire da questa stagione Danilo ha trovato sempre meno spazio nonostante le 12 presenze in campionato e 4 in Champions. Thiago Motta fin dal primo momento gli ha preferito in difesa la coppia centrale formata da Kalulu e Gatti con Savona terzino. Per questo il Napoli aveva pensato a lui come operazione low cost in questo mercato di gennaio.