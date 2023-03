Clamorosa eliminazione del Tottenham in FA Cup, ai quarti anche una squadra di League Two Il Tottenham è stato eliminato negli ottavi di FA Cup dallo Sheffield United, squadra di Championship (la Serie B inglese). Ai quarti anche il Grimsby Town, che gioca la League Two (quarta serie).

A cura di Alessio Morra

Si sono chiusi gli ottavi di finale della FA Cup 2022-2023 e si chiudono con due grosse sorprese, molto diverse tra loro. Perché il Grimsby, squadra di quarta divisione, è ai quarti. I quarti invece non li ha raggiunti il Tottenham di Conte e Stellini, battuto clamorosamente dallo Sheffield United, squadra di Championship. Avanti con un minimo di fatica il Manchester United, favorito per il successo finale con il City.

Per gli Spurs la FA Cup era un obiettivo importante. Ma è svanito. E ancora una volta il Tottenham rischia di chiudere l'annata con zero titoli. Lo Sheffield United è una squadra di seconda serie, ma si sa che in coppa tutto diventa complicato. Il Tottenham, che ha ruotato i titolari a disposizione, si è impantanato ed è finito ko per un gol di Nidiaye al 79′. Conte è sempre fuori, in panchina c'era Stellini che ha incassato la prima sconfitta.

Clamorosa eliminazione del Tottenham, battuto 1–0 dallo Sheffield United.

La copertina lo Sheffield lo ha tolto al Grimsby che per la prima volta in 84 anni di storia è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa d'Inghilterra. Un'impresa autentica quella del Grimsby, che disputa la League Two (la Quarta Divisione) ed è messo pure male perché sedicesimo. La doppietta di Gavin Holohan è stata decisiva per eliminare il Southampton che è ultimo in Premier League.

Il Manchester United ha dovuto rimontare il West Ham. Scesi in campo a tre giorni dal successo in Carabao Cup i Red Devils hanno avuto un pizzico di fortuna perché fino al 77′ erano sotto di un gol e il match è stato livellato da un'autorete di Aguerd. Garnacho con una perla lo ha spaccato in due, 3-1 è stato il risultato finale. Il turno lo ha passato pure il Burnley.

Alejandro Garnacho decisivo nel 3–1 del Manchester United al West Ham.

In serata è stato effettuato anche il sorteggio dei quarti di finale che sorride soprattutto al Brighton di De Zerbi che sogna in grande e sa di poter avere un'eccellente occasione, intanto di arrivare in semifinale.

Perché il Brighton giocherà in casa contro il Grimsby, mentre il Manchester City ospiterà il Burnley e lo United invece il Fulham. L'ultimo quarto sarà Sheffield United-Blackburn, ciò significa che una squadra di Championship andrà dritta a Wembley per le semifinali.