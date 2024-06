video suggerito

Clamorosa beffa per la Slovenia agli Europei: è 3ª nel girone per un giallo e un match di 8 mesi fa La Slovenia vittima di una clamorosa beffa agli Europei 2024: termina il girone a pari punti, scontri diretti, gol fatti e subiti con la Danimarca ma è solo terza per colpa del cartellino giallo preso da Bijol e per una sconfitta in un match dello scorso novembre 2023.

A cura di Michele Mazzeo

Il Girone C degli Europei 2024 si è concluso con un esito per nulla scontato. Gli 0-0 nei match Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia infatti oltre a regalare il primo posto agli inglesi e l'ultimo, con conseguente eliminazione, ai serbi, hanno anche riservato una situazione che si verifica raramente e che ha costretto tutti ad andare a sfogliare il regolamento per capire chi tra la formazione slovena e quella danese si è classificata in seconda posizione (accedendo dunque immediatamente agli ottavi di finale) e chi invece al terzo posto (finendo dunque nella graduatoria delle terze classificate da cui saranno poi ripescate le ultime quattro compagini che andranno a completare il tabellone della fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale che si sta tenendo in Germania) dato che hanno concluso entrambe a quota 3 punti dopo aver pareggiato nello scontro diretto.

E, proprio approfondendo le pieghe del regolamento, ci si accorge che a terminare al secondo posto nel Girone C è stata la Danimarca e che la Slovenia è stata vittima di una clamorosa beffa. Come vedremo più avanti nel dettaglio infatti a condannare la formazione slovena è stato il cartellino giallo rimediato dal calciatore dell'Udinese Jaka Bijol a 18 minuti dal termine del match contro l'Inghilterra e, soprattutto, una partita disputatasi ben 8 mesi prima (esattamente il 17 novembre 2023).

Il regolamento di Euro 2024 decreta infatti che nel caso due squadre terminino a pari punti nel girone per stabilire chi si classificherà prima si prenderanno in considerazione nell'ordine:

Lo scontro diretto Miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione Maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione Miglior differenza reti in tutte le partite del girone Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone Maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone Migliore condotta fair play del girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti) Migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee

Essendo lo scontro diretto terminato sul risultato di 1-1 i primi tre criteri non sono evidentemente sufficienti per stabilire chi tra Slovenia e Danimarca fosse seconda o terza, pertanto si è dovuto prendere in esame i risultati ottenuti complessivamente da ogni compagine nel corso dell'intero girone ma anche in questo caso vige una situazione di assoluta parità dato che entrambe le squadre hanno una differenza reti complessiva pari a 0 con due gol fatti e altrettanti subiti frutto di tre pareggi.

A questo punto sono entrati in gioco i cartellini gialli e rossi ricevuti dai calciatori delle due compagini nel corso delle tre gare del girone ma anche in questo caso il risultato è di parità con entrambe arrivate a quota sei ammonizioni (decisiva in negativo per la Slovenia dunque quella rimediata da Bijol a pochi minuti dalla fine dell'ultimo match con l'Inghilterra). Si è quindi dovuti ricorrere all'ottavo e ultimo criterio previsto dal regolamento degli Europei 2024 per decretare la seconda classificata del Gruppo C: vale a dire la migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee. Ma anche qui non sono mancati i colpi di scena dato che Danimarca e Slovenia erano inserite nello stesso girone di qualificazione ad Euro 2024 (il Gruppo H) e anche in quel caso sono finite a pari punti a quota 22, in quel caso però a fare la differenza sono stati gli scontri diretti dato che a Copenaghen la Danimarca si è imposta per 2-1 mentre a Lubiana il match è terminato in parità sull'1-1.

E otto mesi dopo dunque è incredibilmente ancora quel match datato 17 novembre 2023 a condannare la Slovenia e premiare la Danimarca che, proprio grazie a quella ormai lontana vittoria, si trova in vantaggio rispetto alla formazione slovena e può dunque festeggiare per un secondo posto nel girone (affronterà i padroni di casa della Germania agli ottavi) mentre gli sloveni, sempre per quel K.O., sono finiti nel calderone delle terze classificate ma già certi di riuscire comunque a finire tra le migliori quattro e dunque essere ripescati per giocare la fase finale di questi Europei 2024.