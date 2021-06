Marco Rossi è il commissario tecnico italiano che con l'Ungheria ha sfiorato la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. La sua nazionale era inserita nel cosiddetto ‘girone della morte' con Francia, Germania e Portogallo. È stata eliminata ma ha tenuto in bilico le sorti del gruppo fino agli ultimi minuti: il gol del 2-2 siglato dal tedesco Goretzka a 6 minuti dalla fine ha spazzato via ogni illusione ma resta la grande soddisfazione per aver tenuto testa ad avversari, squadre che sulla carta erano nettamente superiori considerata la qualità delle rose.

Esordio da dimenticare contro i lusitani: la sconfitta per 3-0 sembra foriera di ciò che attenderà i magiari anche contro Francia e Germania. Invece, proprio le sfide contro transalpini e tedeschi rimescoleranno i rapporti di forza in classifica, lasciando aperto uno spiraglio. Pareggio per 1-1 con les Bleus esito identico ma con un numero di reti superiore anche contro la Germania: ce n'era abbastanza per sperare anche di essere ripescata arrivando al terzo posto ma l'Ungheria non ce l'ha fatta. È uscita a testa alta e con un bel po' di rammarico.

Il filotto di eliminazioni (Portogallo escluso dal Belgio, Francia fuori a rigori contro la Svizzera e Germania battuta a Wembley dall'Inghilterra) non è abbastanza consolatorio ma viene accolto dal ct italiano con un pizzico di ironia. Sul suo profilo Instagram Marco Rossi pubblica un fotomontaggio emblematico: c'è l'allenatore sullo sfondo che ha in mano la classica cartellina e dinanzi a lui tre dei protagonisti più attesi che hanno lasciato gli Europei in anticipo rispetto alle attese.

"Ci vediamo in spiaggia", è il messaggio a corredo della foto editata dal tecnico che annovera i 3 calciatori (Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer e Kylian Mbappé) ancora in tenuta da gioco ma con una valigia in mano. Pronti a partire. Non per raggiungere con le rispettive squadre la sede della prossima partita ma per andare al mare.