Manuel Neuer anche in occasione del big match tra la sua Germania e la Francia ha indossato una fascia da capitano molto particolare, con i colori dell'arcobaleno. A cosa è dovuta questa scelta cromatica che l'ultimo baluardo della nazionale tedesca, ha deciso di sposare già da tempo? Si tratta di un omaggio a quello che è il simbolo più usato e noto del movimento di liberazione omossessuale, ovvero la bandiera arcobaleno.

Un piccolo gesto per divulgare un messaggio forte. Da tempo Manuel Neuer portiere del Bayern Monaco e della Germania, tra gli estremi difensori più forti di sempre, indossa una fascia da capitano arcobaleno. Il classe 1986 ha voluto così manifestare la sua solidarietà al movimento LGBT (di liberazione omosessuale). Proprio lui infatti si è sempre dichiarato favorevole al coming out nel mondo del calcio. Alla rivista Bunte infatti Neuer rivelò: "I calciatori gay dovrebbero uscire allo scoperto, così si toglierebbero un peso. Quello che conta sono le prestazioni in campo, non le sue preferenze sessuali". Una presa di posizione che ha fatto molto rumore in un mondo che sembra spaccato sull'argomento.

E Neuer si è mostrato sempre favorevole anche alle iniziative del Bayern Monaco di sensibilizzazione nei confronti del mondo LGBT. In particolare, il portiere iniziò ad indossare la fascia arcobaleno sul braccio da quando anche il suo club decise di onorare con una serie di iniziative la Giornata della Memoria, per ricordare le vittime dell'omocausto, ovvero gli omosessuali trucidati durante lo sterminio nazista. In quell'occasione tutta la squadra campione di Germania scese in campo con una grande bandiera arcobaleno. Da inizio anno in poi Neuer non ha mai rinunciato alla sua fascia particolare, con quei colori che rappresentano una diversità che deve diventare sempre più normalità.