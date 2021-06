Francia-Germania è una partita valida per il promo turno del Gruppo F di Euro 2020, con le due Nazionali che sono anche due pretendenti alla vittoria finale. Il match è in programma alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile sia su Sky Sport Uno e Sky Sport Football sia su chiaro su Rai 1. In contemporanea, dunque, per i soli abbonati attraverso la piattaforma satellitare e per tutti (gratuito) sulla Rai. Uguale discorso per la visione della partita in streaming: sulla piattaforma Sky Go solamente per i possessori di un abbonamento e su Rai Play, usufruibile per tutti in chiaro e gratuitamente.