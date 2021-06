Ci sono tanti modi per gestire alcune situazioni e i tedeschi sembrano avere sempre una soluzione per tutto. La Germania si appresta a fare il suo debutto a EURO 2020 contro la Francia a Monaco di Baviera e ci sono tanti interrogativi sulla selezione tedesca che si appresta ad affrontare la rassegna continentale. Dopo la cocente eliminazione ai gironi dalla Coppa del Mondo 2018 e un triennio vissuto tra alti e bassi, questo torneo sembra essere un vero e proprio spartiacque per la Die Mannschaft. Alla fine della manifestazione continentale, inoltre, lascerà il posto da commissario tecnico Joachim Low e al suo posto siederà Hansi Flick. Non era un divorzio atteso, visto che il tecnico campione del mondo aveva resistito agli scossoni dopo l'eliminazione in Russia ma è stato lo stesso Low a prendere questa decisione. L'uomo scelto per guidare la Germania è colui che ha portato il Bayern Monaco a vincere sei trofei nel giro in meno di un anno: il 56enne di Heidelberg ha già lavorato con la federazione perché era il vice dell'attuale CT in occasione della vittoria alla Coppa del Mondo del 2014 e ha firmato un contratto fino al 2024.

Nei minuti precedenti al fischio d'inizio del match dell'Allianz Arena non è sfuggita agli occhi dei più attenti proprio la presenza di Flick come spettatore sugli spalti dell'impianto bavarese per Francia-Germania e in una insolita posizione: il prossimo CT si è posizionato in una zona alle spalle della panchina di Low. Una situazione piuttosto singolare, che forse non si era mai vista in precedenza.

Di questa particolare momento ha parlato Oliver Bierhoff, manager della selezione tedesca, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Francia e alla domanda su questa vicenda ha affermato: "Può essere un po’ particolare per Low avere il nuovo ct alle spalle, ma con Flick si conosco da anni. È stata una scelta di Low, non c’è nessun malumore. Per me è importante che il nuovo allenatore sia già allo stadio".