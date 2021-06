Fuori programma in occasione del big match tra la Francia e la Germania valido per la prima giornata degli Europei. Poco prima del fischio d'inizio, sul terreno di gioco dell'Allianz Arena di Monaco è atterrato un paracadutista. Colpite dall'elica del mezzo due persone che hanno riportato ferite. L'uomo è stato immediatamente arrestato. Si tratta di un attivista di Greenpeace.

Improvvisamente spettatori e giocatori hanno alzato gli occhi al cielo, proprio quando tutto era pronto per dare il via alle ostilità di Francia-Germania. Tutti si sono fermati a guardare un paracadutista che a sorpresa ha fatto irruzione nell'impianto tedesco, scendendo a poco a poco dal cielo. Qualcosa però è andato storto, visto che l'uomo ha calcolato male i tempi e i modi dell'atterraggio, finendo per travolgere due persone con l'elica del suo mezzo. Ad avere la peggio anche un tecnico di una tv, che è stato colpito alla testa ed è stato soccorso dal medico sociale della Francia.

Una volta atterrato, l'uomo è stato subito circondato in primis da alcuni giocatori della Germania e poi dagli steward che lo hanno portato fuori dal campo. Secondo le ultime indiscrezioni il paracadutista è stato arrestato. Si tratta di un attivista di Greenpeace, la celebre organizzazione non governativa ambientalista e pacifista che ha provato a divulgare un messaggio preciso, ovvero "Kick out oil", ovvero "cacciate il petrolio". Si tratta di un modo di sponsorizzare la campagna di Greenpeace per chiedere ai governi di eliminare il petrolio e il gas nel Mare del Nord, per "proteggere la vita marina". In questo caso però, alla luce del ferimento di due persone, qualcosa è andato decisamente storto.