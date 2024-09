video suggerito

Luca Salvadori è campione del National Trophy 1000, vincitore postumo dopo la rinuncia di Rovelli Luca Salvadori è morto a causa delle ferite riportate in un incidente in Germania due settimane fa. Salvadori era al comando del National Trophy di Superbike e ora è diventato campione postumo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Salvadori è venuto a mancare tragicamente lo scorso 14 settembre in seguito a un incidente a Fronhburg, nel campionato internazionale su strada (International Road Racing Championship). Due settimane dopo Luca Salvadori è diventato campione italiano del National Trophy 1000 Superbike. Un titolo postumo. L'ufficialità è arrivata al termine della gara in programma a Imola, dove l'unico avversario che poteva superarlo, Andreozzi, si è classificato al decimo posto. Con Rovelli che era il suo rivale diretto che ha deciso di ritirarsi dal campionato.

Luca Salvadori campione postumo del National Trophy

Luca Salvadori ha perso la vita in Germania ed è stato salutato per l'ultima volta pochi giorni fa a Milano. Dopo la sua morte i piloti del Team Pistard, i veri rivali nel National Trophy 1000 decidono di ritirarsi dal campionato e di non partecipare alle ultime due gare della stagione per permettere a Salvadori di diventare campione 2024. Un gesto davvero bello, un gesto d'altri tempi. Salvadori è diventato campione postumo di questa categoria il 29 settembre.

Gli organizzatori hanno dedicato il titolo a Luca Salvadori: "Quattro vittorie su quattro gare disputate, un dominio assoluto e una trionfale cavalcata che solo l’incidente di Frohburg poteva arrestare, ma il fato ha voluto che Luca Salvadori, con una gara di anticipo, sia diventato il nuovo campione del Virus Power National Trophy 2024 classe SBK! Luca, dopo essere stato ricordato e celebrato da tutto il paddock a Imola, Luca, vivrà da lassù, i festeggiamenti che il Moto Club Spoleto e tutti i suoi tifosi stanno preparando per il weekend del 12 e 13 ottobre, fine settimana in cui il National taglierà l’ultimo traguardo di stagione!". Ed è stato anche ufficializzato che il numero 23, quello che aveva Salvadori sulla carena, non potrà utilizzarlo mai più nessuno.

Il ritiro di Rovelli, lo splendido gesto del rivale di Salvadori

Filippo Rovelli, il suo antagonista, quello che avrebbe avuto la possibilità di raggiungere e superare Luca Salvadori aveva cavallerescamente deciso di ritirarsi dal campionato per rispetto. Era rimasto solo Alessandro Andreozzi tra quelli che matematicamente poteva superarlo, il centauro italiano nella gara disputata al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola si è classificato al decimo posto. Salvadori è diventato così campione con una gara d'anticipo, perché l'ultima tappa si terrà il prossimo 13 ottobre a Cervesina.