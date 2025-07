Cambia tre volte il vincitore del GP Belgio della Formula 2: pioggia di penalità dopo la gara a Spa

Non era mai successo prima: tre diversi vincitori in una sola gara. Il GP del Belgio di Formula 2 2025 diventa un caso da manuale per la direzione gara: Alexander Dunne, che aveva dominato sul bagnato a Spa-Francorchamps, è stato penalizzato di 10 secondi per non aver attivato la corretta procedura di partenza, violando l'articolo 1.6.1 del regolamento tecnico FIA.

Gli steward, dopo aver analizzato i dati e ascoltato il team Rodin Motorsport, hanno ufficializzato la sanzione che ha fatto scivolare il pilota irlandese in nona posizione.

A ereditare la vittoria è stato Arvid Lindblad, talento Red Bull, secondo al traguardo. Ma il colpo di scena definitivo è arrivato mezz'ora dopo: anche lui è stato squalificato per pressione degli pneumatici al di sotto del minimo consentito, in violazione dell'articolo 10.4.3 del regolamento. Il team Campos ha accettato i rilevamenti della FIA, senza contestazioni.

Così, senza mai averlo saputo in pista, Roman Stanek dell'Invicta Racing è diventato il vincitore ufficiale della Feature Race di Spa. Per il ceco si tratta della prima vittoria stagionale e della seconda in carriera, dopo il successo nella sprint di Melbourne nel 2024.

Fornaroli leader del Mondiale, male Verschoor e Crawford

Weekend più che positivo per l'Invicta Racing, che festeggia anche il nuovo leader del campionato. Leonardo Fornaroli, giunto quinto, sfrutta i passi falsi di chi lo precedeva in classifica per salire in vetta alla generale con 125 punti.

Il piacentino ha chiuso davanti al compagno di squadra Gabriele Minì, ottavo al traguardo e autore di un fine settimana solido dopo il podio nella Sprint Race.

Gara compromessa, invece, per i rivali diretti: Verschoor e Crawford, primi due del Mondiale fino a ieri, sono rimasti fuori dai punti, chiudendo 18° e 17° in una corsa mai davvero entrata nel vivo per loro.

Protagonista anche Luke Browning, capace di risalire fino al terzo posto nonostante un testacoda dopo la sosta. Davanti a lui, sul podio, Ritomo Miyata, quarto al traguardo ma promosso secondo dopo i colpi di scena post-gara. Il giapponese aveva perso il podio per un testacoda, ma alla fine lo ritrova per via d'ufficio.

Gara caotica tra Safety Car e bandiera rossa

La corsa era già stata condizionata da condizioni meteo difficili. Partita sotto Safety Car, è stata interrotta con bandiera rossa a due giri dalla fine per la rottura del motore di Oliver Goethe, che ha lasciato olio in pista nel tratto di Eau Rouge, dove poco prima Sebastian Montoya era finito in testacoda.

Il caos regolamentare è stato però il vero protagonista di giornata. Tre vincitori in meno di due ore. Penalità, squalifiche e nuove classifiche che hanno stravolto i conti del campionato.

La nuova classifica finale GP Belgio F2 2025 a Spa

Roman Staněk – Invicta – 19 giri in 46'15.274 Ritomo Miyata – ART – +3″243 Luke Browning – Hitech – +3″866 Pepe Martí – Campos – +4″511 Leonardo Fornaroli – Invicta – +5″104 Gabriele Minì – Prema – +5″805 Dino Beganovic – Hitech – +6″651 Victor Martins – ART – +9″170 Alexander Dunne – Rodin – +10″000 (con penalità) Amaury Cordeel – Rodin – +10″170

Squalificato: Arvid Lindblad – Campos

La nuova classifica Mondiale F2 2025