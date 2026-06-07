Pierre Gasly perde il podio a Monte Carlo per una penalità: “Sono devastato, è un’ingiustizia”

Il pilota francese per via di una penalità ha perso il podio al GP Monaco e dopo la gara ha mostrato il suo profondo rammarico.

Il sogno di una vita.Il podio a Monte Carlo. Pierre Gasly è uno dei piloti maggiormente progrediti in questa prima parte di stagione, ma il risultato ottenuto nel Principato, sulla pista, era senz'altro totalmente inaspettato. Terzo dietro Kimi e Lewis. Invece penalità da scontare e addirittura settimo posto. Una rabbia e un dolore che non ha voluto nascondere il pilota della Alpine.

Gasly perde il podio a Monaco per una penalità

Quando ha chiuso la gara Gasly era convinto di aver centrato il terzo posto, non sapeva della penalità e pensava di aver conquistato il sesto podio della carriera, il primo della stagione, il primo nel Principato. Ma chiusa la gara ha saputo che a Monaco i commissari gli avevano inflitto una penalità di 5 secondi che addirittura lo hanno fatto precipitare al settimo posto. La decisione per l'eccesso di velocità in corsia box lo ha devastato.

"Adesso non so cosa dire, non mi sembra giusto"

Le lacrime le ha trattenute a stento. Anche il suo team principal Flavio Briatore ha detto che la squadra non accetta la decisione dei commissari e ritiene profondamente ingiusta la sanzione. Lui parlando con la TV ha detto: "Adesso, sinceramente, sono distrutto. Non ho parole, ho troppe emozioni da elaborare e non riesco a capire cosa sia successo. Semplicemente non mi sembra giusto. Ho controllato tre volte con il team per regolare la velocità corretta dell'auto. In entrambe le occasioni, ho attivato il limitatore di velocità ai box molto prima della linea, e stiamo tutti lavorando duramente per questo momento. Faccio questo lavoro da 10 anni, cercando di cogliere le opportunità, cinque podi, che non sono niente nella mia carriera, e superiamo il traguardo in terza posizione davanti a tutto il pubblico francese e ce lo tolgono. Adesso, non so cosa dire".

"Ho segnato questo podio migliaia di volte"

Devastato per davvero il francese che vive a Milano che ha voluto ribadire il concetto pubblicando un post sui social nel quale ha usato parole di tenore simile: "Sono distrutto in questo momento, nessuna parola può descrivere il dolore di perdere un podio in Formula 1 e per le strade di Monaco, sono devastato. Abbiamo tagliato il traguardo in 3ª posizione oggi, e questo è tutto ciò che voglio ricordare. Ho sognato quel podio migliaia di volte, tutti noi abbiamo lavorato duramente per anni per conquistare momenti come quello di oggi e non sembra giusto che ci venga tolto in questo modo. Spero davvero che si possa ottenere il risultato giusto. Combatteremo per questo con la mia squadra".