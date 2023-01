Ci riprovano con lo schema del girotondo, ma va tutto storto: il risultato è disastroso I calciatori della Takagawa Gakuen High School si sono resi protagonisti di uno dei loro celebri schemi, ma le cose sono andate molto male.

A cura di Marco Beltrami

Altro giro, altra corsa? È proprio il caso di dire invece "altro giro, altro schema". Già perché ogni anno in questo periodo c'è chi si prende la scena nel mondo del pallone con dei curiosi modi di battere dei calci piazzati. La cornice infatti è quella di un torneo giovanile molto seguito in Giappone, ovvero All Japan High School Soccer Tournament riservato alle 48 squadre dei collage di tutto il Paese del Sol Levante.

Un'occasione per mettersi in mostra e sperimentare per questi ragazzi che sognano di sfondare nel mondo del calcio e magari giocare nei campionati più prestigiosi come quelli europei. C'è chi in questi anni è riuscito a prendersi la scena a livello internazionale con una situazione molto particolare legata ai calci di punizione. Stiamo parlando della squadra della Takagawa Gakuen High School.

Memorabile quanto accaduto nell'edizione dello scorso anno, quando in occasione di un calcio piazzato da posizione defilata i giocatori biancocelesti riuscirono a destabilizzare gli avversari. Come? Con un movimento a simulare un giro tondo, mai visto su un campo di calcio. E il risultato è stato positivo visto che sugli sviluppi dell'azione, è arrivato il gol da parte di uno dei calciatori impegnati nella curiosa tattica, con buona pace della difesa del Seiryo High School, assolutamente spiazzata.

Il copione si è ripetuto nell'edizione 2022/2023, quando la Takagawa Gakuen High School si è ritrovata in campo ad affrontare i pari età della Higashiyama sotto di due gol. Ormai la "tattica" dei biancocelesti non può contare più sull'effetto sorpresa, visto che gli avversari conoscono il loro atteggiamento particolare in occasione delle punizioni. Ecco allora che si è optato per un modo di battere concettualmente simile ma effettuato in maniera diversa.

Nuovo "giro, giro, tondo" dunque, ma questa volta a realizzarlo sono stati i tre calciatori posizionati nei pressi del punto di battuta, a ridosso dell'area di rigore. I compagni si sono presi per mano e hanno iniziato a saltellare in cerchio per provare come sempre a non dare punti di riferimento ai calciatori in maglia rossa. Le cose però non sono andare per il verso giusto. Dopo aver iniziato la rincorsa, e una doppia finta, a concludere è stato il terzo e ultimo calciatore della Takagawa Gakuen High School che ha concluso nel peggiore dei modi possibili. Pallone lento e ampiamente fuori dallo specchio della porta. Non tutte le ciambelle dunque riescono col buco e questa volta lo schema ha finito per penalizzare gli autori dello stesso.